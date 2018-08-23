2018-08-23T15:31:30+03:00
Общество

Сколько стоит снять квартиру заочникам и командированным в Тюмени

«Комсомолка» выяснила, какие тюменские квартиры сдаются на короткий срок
Лидия Шумкова
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При аренде на короткий срок важны спальные места, часто вместе с постельным бельем, бытовая техника и подключенный Интернет. Фото с сайта Pixabay.comПри аренде на короткий срок важны спальные места, часто вместе с постельным бельем, бытовая техника и подключенный Интернет. Фото с сайта Pixabay.com
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Накануне нового учебного года в Тюмени ощущается наплыв приезжих студентов не только очного отделения, но и заочного. Если первые ищут квартиру в аренду на длительный срок, то вторым она нужна на краткосрочный период. К тому же всегда есть люди, которые приезжают в областную столицу в командировку и тоже интересуются короткой арендой. Есть ли в Тюмени квартиры со сроком аренды на месяц, сколько они стоят и где расположены, - в материале «Комсомольской правды – Тюмень».

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Как выяснилось, в Тюмени нет проблем с квартирами для заочников и командированных, то есть с такими, которые подходили бы им по арендным временным рамкам (со сроком сдачи на месяц) и по месторасположению (в основном, в центре города, поблизости от корпусов ТюмГУ, ТИУ, ТГИК, а также на пересечение улиц Мельникайте-50 лет Октября).

- Предложения по краткосрочной аренде в Тюмени есть, даже можно сказать, что такой формат распространен в нашем городе. Обычно это те собственники, которые выставили свою квартиру на продажу, но еще не продали ее, а также те, кто целенаправленно сдает жилую площадь в аренду. И те, и другие обычно идут навстречу заочникам в период сессий, - прокомментировала директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова.

По словам эксперта, есть две привязки по местоположению арендного жилья. Первая – это привязка квартиры к шаговой доступности от учебного заведения, вторая – к стоимости. И это полностью соответствует категории клиентов. Одним важно жить ближе к вузу независимо от цены, то есть в центре города, где априори стоимость выше. Другие готовы тратиться на общественный транспорт, но снимать квартиру подешевле.

ЦЕНА ВОПРОСА

Как отметила Ольга Павлинова, принципа увеличивать сумму помесячной аренды именно для студентов и командированных у арендодателей в Тюмени не прослеживается. Стоимость у таких квартир соответствует остальным предложениям рынка.

Между тем, в другом агентстве недвижимости говорят о том, что общая стоимость квартир перед началом учебного года возрастает. Так, Инна Исаева, руководитель отдела аренды АН «Юнидом», заявила, что, в среднем, по городу квартиры к сентябрю дорожают процентов на 20.

- За близкое расположение от вуза собственники накидывают еще 10%, - добавила она.

Что касается студентов, то они обычно хотят жить возле Нефтегаза, на Доме Обороны, на улице Ленина и, в принципе, в центре, а также в Тюменском-2 и Тюменском-3.

Чаще всего, заочники не требуют очень хорошего ремонта в квартире, достаточно лишь косметического. Фото с сайта Pixabay.com

Чаще всего, заочники не требуют очень хорошего ремонта в квартире, достаточно лишь косметического. Фото с сайта Pixabay.com

Специалисты рынка отмечают, что заочники все-таки больше ориентируются на квартиры поблизости от учебного заведения, а еще их очень интересует цена-качество. Так, Инна Исаева заметила, что у современных студентов требования высокие, а вот арендные суммы маленькие. По ее словам, сегодня заочники хотят жить в квартире со свежим ремонтом, новой мебелью и бытовой техникой и платить за это 10-13 тысяч рублей. По данным Ольги Павлиновой заочники готовы и к гораздо большей стоимости – на тысяч пять выше заявленной в АН «Юнидом».

- Чаще всего, заочники не требуют очень хорошего ремонта в квартире, достаточно лишь косметического. А что касается стоимости, то приемлемая для заочников цена – до 18 тысяч рублей. Чтобы получить еще большую экономию, студенты арендуют квартиру вместе с одногруппниками. Поэтому студии их не особо интересуют, - сообщила она.

Этот факт подчеркнула и Инна Исаева, отметив, что заочники рассматривают квартиры в зависимости от числа проживающих.

- Часто бывает, что студенты из одного города, которые приезжают в Тюмень, предпочитают жить вместе и снимать жилье вскладчину. А так, со стороны заочников есть спрос на все категории жилья, - сказала она.

За эти деньги (возьмем максимальную планку до 18 тысяч рублей) арендаторы требуют полностью укомплектованную квартиру.

- Спальные места, часто вместе с постельным бельем, наличие всей бытовой техники – утюг, фен, чайник, микроволновка, плита, стиральная машинка и так далее. Основополагающим фактором для заочников также сегодня является обязательное наличие Интернета. Это легко объяснить: на короткий срок никто не будет заморачиваться подключением, а без Интернета учиться вряд ли получится, - пояснила Ольга Павлинова.

А вот письменный стол и стул современным студентам и командированным уже, как выяснилось, не нужен. По словам экспертов, те гаджеты, которые используются в учебе и на работе – ноутбуки, планшеты – уже не требуют наличия рабочего пространства. С ними вполне можно устроится хоть в кресле, хоть на диване, хоть за кухонным столом.

Вообще, как заверяют специалисты, цена зависит от месторасположения, но еще больше от состояния квартиры, качества ремонта и бытовой техники. Состояние дома для командированных и заочников большой роли не играет, на это обращают внимание только те, кто заселяется на долгий срок.

- Если квартира с ультрасовременным ремонтом, хорошей бытовой техникой, то она будет стоить ближе к 18 тысячам рублей. Это касается однокомнатных, двухкомнатных квартир. Если квартира с обычным косметическим ремонтом и бытовая техника там не новая, тогда ее стоимость в среднем составляет порядка 15 тысяч рублей, - подытожила Ольга Павлинова.

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