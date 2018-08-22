СЕГОДНЯ 08:02 2018-08-22T08:57:23+03:00

Что означает огромный круг из костей животных, обнаруженный в лесу под Тюменью. Фото youtube.com

"Комсомолка" выяснила, кто и зачем его мог сделать

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Загадочный обряд или игра в «шаманов». В минувшие выходные в лесу под Тюменью недалеко от Андреевского озера обнаружен странный круг диаметром несколько метров, выложенный из костей животных. Неискушенным взглядом можно подумать, что в этом месте проводили какой-то обряд. «Комсомольская правда – Тюмень» попыталась выяснить, кто мог сложить пугающе-загадочный рисунок.

- Пришли за грибами, а здесь такое увидели. Жесть. Даже страшно, - отметили очевидцы.

Они сняли находку на видео и выложили в сеть. За три дня ролик посмотрели почти 10 тысяч человек. Один из тюменцев в комментариях сообщил, что «такая же ерунда плюс какие-то шалаши, костры и т.д. есть в лесу рядом с поворотом на Мулаши, не доезжая до дач на Андреевском озере».

- Судя по фотографии, использованы кости крупного рогатого скота. Похоже на сатанинский культовый знак. Они черпают отрицательную энергетику от костей животных. Я бы распинал ногами, - предположил тюменский биолог, краевед и натуралист Павел Ситников.

Редакция также показала видео и фото странного круга эзотерикам по всей России. Многие отказались комментировать, сказав, что впервые видят такое. У некоторых изображение вызвало большое недоумение. Встретить подобное удается не так часто, обычно ритуалы проходят тайно и недоступны обывателям.

- О, как любопытно! - удивился курский эзотерик, пожелавший остаться анонимным. - Потоков нет. Если это и ритуал, то он сделан давно. И страшного уже ничего нет, всё случилось. Скорее всего, какие-то язычники, - предположил он.

А московский ясновидящий и экстрасенс Сергей Маланин пришел в восторг.

- Классно! Большая какая! На магический круг не похоже, он выкладывается по правилам. Возможно, мандала, она может строиться интуитивно. Может одному человеку что-то приснилось, и он захотел сделать такое. Не исключено, что это коллективный ритуал вызывания духов мертвых. Подготовка чувствуется. Обычному человеку столько костей непросто собрать.

Ведущий научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН Вера Клюева считает иначе:

- Это точно не мандала и не ритуальный круг. Говорить о ритуальности вообще не приходится. Всё может быть очень банально. Молодежь или кто-то постарше, нашли скотомогильник и таким образом порезвились, - утверждает тюменский религиовед и историк.

По ее мнению, говорить о каких-либо «сектантах» в данном случае не приходится, таких в Тюмени нет. Не могли этого сделать и неоязычники.

- Несколько лет назад в Тюмени была группа родноверов, которые возрождали славянское язычество. Но для них, как раз, такие проявления не присущи. И вообще для язычников подобное не характерно - добавила Клюева.

Но ученый не исключает, что кто-то таким образом решил о себе заявить. Однако утверждать подобное по одной находке нельзя.