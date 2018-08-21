В Тюмени благотворительный фонд отправил больную раком девочку в Сеул, не оплатив лечение

СЕГОДНЯ 13:49 2018-08-21T13:54:47+03:00

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Двухлетняя Дарина Вахонина, несмотря на свой юный возраст, уже успела получить несколько ударов судьбы. Когда девочке исполнился год и 11 месяцев, врачи обнаружили у неё нейробластому III степени – злокачественную опухоль в забрюшинном пространстве. Опухоль удалили, провели курс химиотерапии, но улучшений не было. На помощь к больной малышке пришёл тюменский благотворительный фонд «Огромное сердце», который решил взять на себя все обязательства и отправить Дарину на операцию в Сеул. Однако, прилетев в Южную Корею, родители поняли: их в стране не ждали.

ОПЕКА “ОГРОМНОГО СЕРДЦА”

– Дариша находится дома, восстанавливается после химии, - писали год назад родственники в одной из социальных сетей. – Под опеку нас взял фонд «Огромное сердце». Большое им спасибо, что не бросили нашу малышку в беде! На той неделе будет решаться вопрос об отправке девочки за границу. Не бросайте нас, мы столько прошли, и надеемся, что дойдем до конца!

Первоначально поездка Дарины в Сеул была намечена на 22 апреля, но у благотворительного фонда и его создателя неожиданно появились проблемы. Сначала кормили завтраками, обещали вот-вот отправить на диагностику, которая девочке и не нужна, а затем и вовсе заявили: денег нет, но вы держитесь.

Дарина с мамой в самолете. Фото с https://ok.ru/group/53711628468390

Такое поведение со стороны фонда и его директора не внушало ни доверия, ни оптимизма. Собравшись с силами после разочарования, родители Дарины, Иван и Неждана Вахонины, доехали до фонда, и о, чудо! В Сеул они всё-таки летят, и половину от всей суммы (8 млн рублей) уже собрали. Во всяком случае, так им рассказали в фонде.

В СЕУЛЕ

Через неделю радужные события для семейства Вахониных превратились в сущий кошмар. В Корее их никто не ждал. Уже в Сеуле они поняли, что благотворительный фонд их кинул и не оплатил лечение в клинике.

Несколько дней родители девочки и Даришка жили в одном из южнокорейских домов и успели отдать 138 тысяч вон (примерно 135 тысяч рублей) за два приёма. Так и не получив никаких «собранных» на лечение девочки средств, Вахониным пришлось вернуться в Тюмень. Что делать дальше – одному Богу известно.

Семья Вахониных перед вылетом в аэропорту "Рощино". Фото с https://ok.ru/group/53711628468390

- Даришка с родителями прилетели домой, - рассказала тётя девочки Наталья Дедюрина в соцсети, – Съездили они зря. Ничего не прошли, т.к. фонд им ничего не оплатил. Они были в «Огромном сердце», там всё подчистили, бухгалтер тоже уволился. Кто там сидит сейчас – ничего не знают. Ещё они сказали, что с декабря собрали на Дарину 400 тысяч с копейками, а сейчас у них, мол, новый ребёнок.

ГОСПОДИН КИРПИЧНИКОВ

Директором «Огромного сердца» оказался небезызвестный в Тюмени индивидуальный предприниматель Алексей Кирпичников – мастер копить баснословные долги. В выписке ЕГРЮЛ можно найти сведения о том, что АНО ЦСУ ПБ ТИ ТО «ОГРОМНОЕ СЕРДЦЕ» был создан в конце декабря 2017 года, а в архиве судебных и нормативных актов РФ содержатся, как минимум, два дела в отношении его создателя. Все они звучат одинаково: «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств».

Теперь в «копилке» бизнесмена появилось ещё одно дело, которое расследуется тюменскими следователями. По словам помощника руководителя СУ СК РФ по Тюменской области Анастасии Лепёхиной, родители девочки обратились в ведомство и указали на неправомерность действий благотворительного фонда «Огромное сердце».

Семья Вахониных в Сеуле. Фото с https://ok.ru/group/53711628468390

Пока идёт расследование, господин Кирпичников отправился в СИЗО. Там бизнесмен будет дожидаться окончательного приговора по этому делу, а может, и не только по нему. Во время следствия оказалось, что мужчина находился в розыске ещё с января.

- Центр «Огромное сердце» был создан для того, чтобы делать социальные проекты и мероприятия в Тюмени и по всей России, - рассказал Алексей Кирпичников в интервью местной телекомпании «Тюменское время». – По отчётам, Дарине Вахониной было собрано, тысяч 700-800, я уже сейчас точно не вспомню. Были предварительные договорённости с коммерческими компаниями, которые устно подтвердили, что всё будет хорошо. Мы поверили, поэтому и отправили семью. Ребёнок сейчас себя плохо чувствует? Ребёнок чувствует хорошо. Мои коллеги продолжат решать этот вопрос.

ОТ СБОРА ДЕНЕГ НЕ ОТКАЗАЛИСЬ

«Коллегам», точнее, уже бывшим коллегам 25-летнего Алексея Николаевича придётся теперь разбираться не только с этим вопросом. 16 августа Арбитражный суд Свердловской области принял решение удовлетворить иск ООО «Выбери радио» к «Огромному сердцу» и взыскать с благотворительного фонда 210880 рублей. Долг образовался по оплате услуг по размещению рекламы фонда. Также «Огромное сердце» должно будет оплатить судебные расходы в размере 7218 рублей.

Тюменцы, знакомые не понаслышке с Алексеем Кирпичниковым, в социальных сетях отмечают: мнение о нём у всех одно.

– Леху знают и помнят многие, и в разных городах помнят, - пишет Оксана Панова. – Голова у него конечно варит, идеи класс, но не доходят идеи до завершения. Как посмотрела его долги – испугалась. Как же их отдавать-то придётся? Всю жизнь себе испоганил. Я поняла его здравую мысль, зачем он отправил больного ребёнка в клинику. Он, наверное, хотел корейцев обмануть, скинул им липовые платёжки, но не прокатило.

После большого общественного резонанса сайт фонда «Огромное сердце» перестал работать, а в группе VK закрыли комментарии. Неизменным осталось одно – реквизиты для перечислений денег по-прежнему доступны.

КАК ДЕЛА У ДАРИНЫ?

Из-за махинаций «Огромного сердца» родители девочки потеряли уйму времени после последней химиотерапии, поэтому ни в Екатеринбурге, ни в Москве пересадку костного мозга делать не стали. Однако, есть хорошие новости: сегодня Дарина Вахонина чувствует себя хорошо и без операции, и даже набрала в весе. Маленькая девочка со стальным характером прошла все круги ада: сдала кровь из вены, МРТ головного мозга и брюшной полости с наркозом, аудиометрию у лора, рентгены, побывала у стоматолога, сдала биохимию и побывала на заборе пунции костного мозга.

- Результаты компьютерной томографии: костных деструктивных изменений не выявлено, пунктат костного мозга богат клетками, клетки злокачественных образований не обнаружены, заболеваний крови нет, - рассказывают родственники. – Теперь просто будем наблюдаться. В августе сделаем контрольную компьютерную томографию, а в сентябре – сцинтиграфию с MIBG в Москве в центре Рогачёва.

Дарина чувствует себя лучше и даже набрала в весе. Фото с https://ok.ru/group/53711628468390

Будет ли счастливый конец у всей этой неприятной истории – покажет время.