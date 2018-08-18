К 100-летию комсомола: в Сибири открыли памятник «Молодым созидателям земли Тюменской»
Три молодых основателя Севера: девушка с журналом «Юность» в руках и двое юношей – с курткой на плече и геодезической линейкой. На заднем плане – рельефная карта нефтяного региона с объектами строительства и освоения Западносибирского нефтегазового комплекса, сам монумент – устремлённая ввысь стела. Именно так выглядит новый памятник молодым созидателям земли Тюменской, который открылся в Тюмени к 100-летию комсомола.
Торжественное открытие памятника. Фото: Михаил Калянов
ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ
В 1965 году ЦУ ВЛКСМ принял постановление «Об участии комсомольских организаций в освоении нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири и полуострова Мангышлак». Комплекс работ по освоению нефтяных и газовых месторождений Тюменской области объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой №1 и с этого времени на территорию региона съехались студенческие строительные отряды со всей страны.
Время шло. Через пятнадцать лет количество молодых добровольцев из Москвы, Ленинграда, Украины и Белоруссии, Молдавии и Прибалтики, Казахстана и Средней Азии увеличилось уже до пяти тысяч. В их число входили квалифицированные строители, монтажники и другие представители профессий, которые работали под лозунгом «Взять богатство Западной Сибири не числом, а умением!».
Врио губернатора на открытии памятника. Фото: Михаил Калянов
В середине 80-х ЦК ВЛКСМ решили укомплектовать внеплановый ударный комсомольский отряда «Стахановец», в связи со сложной обстановкой в нефтяной отрасли. Другая причина – острая необходимость нарастить объёмы строительно-монтажных работ уже на новой Всесоюзной ударной комсомольской стройке –Ямбургском газоконденсатном месторождении.
Газета «Комсомольская правда» не осталась в стороне от решения ЦК ВЛКСМ и провела акцию «Билет на ударную», на которую откликнулось более 30 тысяч юношей и девушек. Лучших из них отправили обустраивать Ямбургское газоконденсатное месторождение, а также в новые города – Лангепас, Нягань и Радужный в ХМАО-Югре. Невозможно поверить, но через год в Западную Сибирь направили самый крупный, 25-тысячный (!) отряд молодёжи. Юным дарованиям предстояло продолжить освоение месторождений, построить дома и проложить железнодорожную линию на Ямале.
Дети снимали событие на мобильные телефоны. Фото: Михаил Калянов
В БЛАГОДАРНОСТЬ К КОМСОМОЛЬЦАМ
Отныне новый памятник «Молодым созидателям Тюменской области» можно будет увидеть из любой точки тюменского железнодорожного вокзала. Приезжайте – увидите! Да и сами создатели монумента отмечают: скульптуры задуманы для того, чтобы с ними мог сфотографироваться каждый.
- Открытие памятника в год столетия комсомола подчеркивает значимость удивительного поколения советских людей, комсомольцев, которые осваивали тюменскую землю, - отметил на открытии врио губернатора Тюменской области Александр Моор. – Они во всем были первыми: строили города, прокладывали дороги, создавали топливно-энергетический комплекс, о котором говорит весь мир.
Три «бронзовых» товарища, установленных на постаменте – это собирательный образ молодых людей, приехавших и работавших на комсомольских стройках Тюменской области. Стела из стального каркаса – душевный порыв молодых покорителей и их результат в освоении Западной Сибири. На обратной стороне монумента размещены памятные доски с перечнем всех Всесоюзных и областных ударных комсомольских строек Тюменской области.
Возложение цветов к памятнику. Фото: Михаил Калянов
- Такого монументального, красивого и главное, знаменательного и четко показывающего роль комсомола и молодежи, памятника в нашей стране пока нет, - отметил, смахивая скупую слезу, представитель штаба международного оргкомитета «Комсомолу – 100» Абдурахман Халил оглы Везиров. – Монумент очень символичен - тут и ребята, которые приезжали, и новые города. Молодежь, будьте достойны этих людей!
Первые лица города на открытии памятника. Фото: Михаил Калянов
Молодые покорители земли Тюменской и в наши дни продолжают удивлять энтузиазмом, креативом и показывают пример настоящей любви к Родине.
Открытие памятника в Тюмени.
Еще больше материалов по теме: «Комсомолу 100 лет (1918-2018 гг.): Навстречу юбилею»