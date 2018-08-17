Грибы в Тюмени: в области начался сезон тихой охоты

СЕГОДНЯ 09:53 2018-08-17T10:05:58+03:00

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В тюменских лесах пошли грибы. Заядлые грибники ведрами несут домой сыроежки, маслята, грузди, белые, подосиновики и подберезовики. Конечно, они, как правило, не выдают своих грибных мест, однако ориентируют своих «коллег» по трактам, которые расходятся от Тюмени в разные стороны. «Комсомольская правда. Тюмень» разбиралась, по каким направлениям тюменцам стоит отправляться на «тихую охоту», как туда добраться и что собирать.

ИРБИТСКИЙ ТРАКТ

По Ирбитскому тракту за речкой Каныркой урожай сыроежек. Как утверждают любители солить и мариновать эти хрупкие грибы, за полчаса там легко можно собрать девять литров. Кроме того, те, кто уже побывал в этих лесах, сообщают о находках моховиков.

Рядом с Каменкой также водятся маслята, волнушки, подосиновики и подберезовики.

На собственном автомобиле до этой местности по Ирбитскому тракту можно добраться из Тюмени за полчаса. Расстояние составляет около 20-25 км. Можно доехать и на общественном транспорте: от автовокзала ездят автобусы №126/126р/126э. Самый ранний отправляется в 05.20 утра. Стоимость проезда от 83 рублей. Но до леса придется пройтись пешком.

По Ирбитскому тракту - урожай сыроежек. Фото с сайта Pixabay.com

ВЕЛИЖАНСКИЙ ТРАКТ

По Велижанскому тракту в сторону Нижней Тавды в районе Тюнево встречаются маслята, сыроежки, подберезовики и, конечно, красноголовики (подосиновики).

Проще всего добраться до грибных мест можно, конечно, на машине – проехать придется около 30 километров, потратив 35-40 минут. Ездят туда и автобусы: с тюменского автовокзала автобусы ходят практически каждые полчаса. Это номера №780, 136, 505в, 506, 508, 507а. Стоимость билета - от 67 рублей. Опять же до леса нужно будет идти пешком.

СТАРО-ТОБОЛЬСКИЙ ТРАКТ

Раньше по Старо-Тобольскому тракту в районе Мальково, Субботино, Криводаново и других расположенных там сел и деревень было много грибов. Но в этом году грибники сетуют на повальную вырубку лесов в облюбованных ранее местах. Тем не менее, некоторым удается и в таких условиях собирать благородные грибы – белые, подосиновики, маслята.

Опять же добираться в грибные районы лучше на автомобиле, но можно воспользоваться и предложениями автовокзала. Автобусы № 105, 205, 305 довезут прямиком до Криводанова за небольшие деньги – от 45 рублей. Ездят автобусы с 5.00 утра.

По Велижанскому тракту находят много красноголовиков. Фото с сайта Pixabay.com

ЧЕРВИШЕВСКИЙ ТРАКТ

Опытные «охотники» говорят, что в лесах, не доезжая до Левашей, примерно за час можно насобирать два ведра подосиновиков, подберезовиков, маслят и белых. Судя по фотографиям, которыми грибники активно делятся в соцсетях, это действительно так.

В районе села Червишево тоже есть немало грибов, причем и грибников там тоже предостаточно. Так что ничего не поделаешь, придется делиться дарами леса с конкурентами.

Доехать на машине туда можно за сорок минут, преодолев чуть более 35 километров. Также можно воспользоваться автобусами до Левашей №113 (стоимость 84 рубля) либо до Червишево - №112, 114, 115, 117, 317 (55 рублей).

ЯЛУТОРОВСКИЙ ТРАКТ

Район поселков Боровский и Винзили подарит грибникам сыроежки, маслята, грузди, подберезовики. В общем, такие грибы, которые можно и засолить, и замариновать, а некоторые пустить на суп или жареху.

Автомобилистам проще простого попасть в леса – 37 минут, 27 километров и вы на месте. Тем, кто решил добираться общественным транспортом, нужно сесть на автовокзале в автобус №101, 122 (до Боровского от 38 рублей) или №102, 223, 302 (до Винзилей 50 рублей).

Подберезовики - одни из самых популярных грибов в тюменских лесах. Фото с сайта Pixabay.com

ТОБОЛЬСКИЙ ТРАКТ

По Тобольскому тракту знатоки лесов отправляют аж в Ярковский район. Это порядка 110 километров. Зато там собирают довольно редкие для Тюмени грибы лисички и, конечно, крепкие и красивые белые.

Стоит ли преодолевать такое расстояние, решать грибнику. На машине – это всего полтора часа езды, а вот на автобусе доехать сложнее – за проезд на №518, 553, 554, 555, 502д, 760, 808 придется заплатить 330 рублей в одну сторону.

БДИ!

Отправляясь на «тихую охоту», грибники должны помнить, что и на них самих идет неспешная охота.

В лесах Тюменской области по-прежнему активны клещи, которые, как известно, переносят возбудителей опасных болезней энцефалита, Лайма. Поэтому одевайтесь соответствующим образом, чтобы защитить себя от присасывания клещей, и пользуйтесь репеллентами, которые заодно и от комаров спасут.

Кроме того, всегда существует риск заблудиться – так что обязательно предупредите родных, куда отправляетесь, надевайте яркую одежду, чтобы в случае ЧП спасателям было легче вас найти. Для подстраховки возьмите с собой сухой паек, нож, спички, соль. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо вызвать службу спасения. С мобильного телефона следует сообщить о случившемся и обратиться за помощью по номеру 112.