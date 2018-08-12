Корреспондент тюменской «Комсомолки» заняла III место на конкурсе WorldSkills Russia

СЕГОДНЯ 17:19 2018-08-12T17:42:41+03:00

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Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» Лидия Вязовикова заняла третье место на конкурсе WorldSkills Russia, который сегодня, 12 августа, завершился в Южно-Сахалинске. Серия публикаций тюменской журналистки о конкурсе, отборочные туры которой проходили в Тюмени, признаны лучшими среди интернет-публикаций в СМИ.

- Я общалась с конкурсанткой WorldSkills Олесей Поляковой и сделала с ней интервью, - рассказывает Лидия. – Также писала о проведённой пресс-конференции, и все эти работы отправила на конкурс. Как результат – победа!

Первое место в национальном конкурсе журналистов «Будущее – за мастерами» заняла работа телеведущей из Белгородской области Олеси Плутахиной за видеосюжет о региональном чемпионате «Молодые профессионалы», второе – у радийщика из Симферополя (Республика Крым) Андрея Матюхина, за цикл радиопрограмм о развитии движения WorldSkills Russia в Крыму и Севастополе, третье место – у нас, у Тюмени.

- В качестве наград нам подарили аккумулятор на 20 тысяч мА PowerBank, ручку Parker, сувенирку (футболку, значки) и спонсорский подарок от компании «СИБУР» - отличные наушники, - продолжает Лида. – Награды вручал лично Роберт Уразов, гендиректор WorldSkills Russia. Поздравлял, руки пожимал!

Диплом тюменской журналисткиФото: Лидия Шумкова

Напомним, Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. В течение трех соревновательных дней участники со всей страны в возрасте от 16 до 22 лет (в ряде компетенций – до 25) демонстрировали свое мастерство по 63 компетенциям.