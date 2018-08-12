2018-08-12T17:42:41+03:00
Общество

Корреспондент тюменской «Комсомолки» заняла III место на конкурсе WorldSkills Russia

Работы Лидии Вязовиковой признаны лучшими среди интернет-публикаций в СМИ
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» Лидия Вязовикова заняла третье место на конкурсе WorldSkills Russia, который сегодня, 12 августа, завершился в Южно-Сахалинске. Серия публикаций тюменской журналистки о конкурсе, отборочные туры которой проходили в Тюмени, признаны лучшими среди интернет-публикаций в СМИ.

- Я общалась с конкурсанткой WorldSkills Олесей Поляковой и сделала с ней интервью, - рассказывает Лидия. – Также писала о проведённой пресс-конференции, и все эти работы отправила на конкурс. Как результат – победа!

Первое место в национальном конкурсе журналистов «Будущее – за мастерами» заняла работа телеведущей из Белгородской области Олеси Плутахиной за видеосюжет о региональном чемпионате «Молодые профессионалы», второе – у радийщика из Симферополя (Республика Крым) Андрея Матюхина, за цикл радиопрограмм о развитии движения WorldSkills Russia в Крыму и Севастополе, третье место – у нас, у Тюмени.

- В качестве наград нам подарили аккумулятор на 20 тысяч мА PowerBank, ручку Parker, сувенирку (футболку, значки) и спонсорский подарок от компании «СИБУР» - отличные наушники, - продолжает Лида. – Награды вручал лично Роберт Уразов, гендиректор WorldSkills Russia. Поздравлял, руки пожимал!

Диплом тюменской журналистки Фото: Лидия Шумкова

Диплом тюменской журналисткиФото: Лидия Шумкова

Напомним, Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. В течение трех соревновательных дней участники со всей страны в возрасте от 16 до 22 лет (в ряде компетенций – до 25) демонстрировали свое мастерство по 63 компетенциям.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авария подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать
«Комсомолка» выяснила, как Борис Ельцин изменил взорвавшуюся торпеду, из-за чего американцы после аварии с «Курском» подумали о начале войны, и почему к гибели экипажа могла привести капля воды [фото, видео]
Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
В Тюменской области за полгода продали 8,3 тысяч автомобилей
Эксперты признали «Жемчужину Сибири» одним из лучших комплексов по биатлону в Европе
В Тюменской области ищут заикающегося подростка с тоннелем в ухе и серьгами в носу
Александр Моор оценил молочную продукцию в Бердюжском районе
Тюменских фотоволонтёров приглашают принять участие в городском конкурсе
Мексиканские студенты познакомились с историей тюменского завода
В Тюмени из окна восьмого этажа выпал мужчина
Тюменские агрономы выполнили 100 тестовых заданий на региональной олимпиаде
Александр Моор подарил воспитаннику спортшколы Бердюжского района именной футбольный матч
Начинающие тюменские геймеры сразятся в настольной исторической игре SAGA
В Тюменском районе ведётся активное строительство многоквартирников и дорог
В Тюмени появилась скамейка, на спинке которой красуется мост Влюблённых
Счастливые тюменские семьи соберутся на фестиваль
Тюменские волонтёры проводят творческие мероприятия для детей-инвалидов
Погода в Тюмени 12 августа: небольшой дождь и облачность с прояснениями
Большим фейерверком отметило Червишево 370-летний юбилей
Под Тюменью в ДТП с участием двух легковушек пострадали 5 человек
Экскурсовод из Тюмени может стать лучшим гидом России
Поисковики Тюмени отправились на вахту в Новгородскую область
Невролог советует тюменцам для укрепления здоровья воспользоваться дарами леса
Александр Моор: 60 тюменских заводов поставляют высококачественную продукцию в Югру
Александр Моор передал низкий поклон строителям Югры от ветеранов отрасли Тюменской области