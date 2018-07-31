Купить квартиру в Тюмени летом - 2018: выбираем интерьер в стиле «лофт»

31 Июль 08:15 2018-07-31T08:15:17+03:00

Один из самых популярных стилей современности встречается и в Тюмени

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Настоящий лофт для проживания в Тюмени вряд ли найдется. Все-таки не характерно для наших горожан – арендовать или покупать чердак на каком-нибудь заводе или в другом промышленном здании, чтобы потом жить там. А вот привнести некоторые элементы этого архитектурного стиля в квартиру – пожалуйста. Жилье на продажу с ремонтом в стиле «лофт» - в подборке «Комсомольской правды. Тюмень».

Фото с сайта Avito.ru

ЭЛИТНЫЙ ЛОФТ

За 7,9 миллионов в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру с ремонтом в стиле «лофт», выполненным по уникальному дизайн-проекту. И это один из факторов, почему квартира такая дорогая. Кроме того, повлияло на стоимость и ее местоположение – жилье площадью 76 квадратов находится на 11 этаже многоквартирного дома в ЖК «Даудель» по улице Максима Горького, 68/1. В квартире не только качественный ремонт: покупателю остается вся мебель и техника, включая встроенный домашний кинотеатр и кофемашину.

- Все подобрано и продумано до мелочей. Перепланировка узаконена, - заверяет автор объявления.

Фото с сайта Domofond.ru

ЛОФТ С ПЭЧВОРКОМ

По улице Тимофея Чаркова, 81 продается двухкомнатная квартира стоимостью 4,65 миллиона рублей. Она расположена на пятом этаже 19-этажного дома и занимает площадь в 55 квадратных метров.

Ремонт в стиле «лофт», по заверениям продавца, сделан «для себя» и поэтому только из качественных материалов. На полу, который, кстати, теплый, уложена плитка ПВХ, на стенах - бельгийские обои и вставки из декоративного кирпича и штукатурки. Квартира продается полостью с мебелью и техникой. Балкон застеклен.

- Грамотно зонирована и спланирована большая кухня-гостиная. В санузле керамогранит в стиле «пэчворк», - отмечает продавец.

Фото с сайта Domofond.ru

СОЛНЕЧНЫЙ ЛОФТ

Однокомнатную квартиру с ремонтом в стиле «лофт» в Тюмени можно купить за четыре миллиона. Жилье площадью 49 квадратов расположено на самом верхнем этаже нового 17-этажного дома по улице Бориса Житкова, 4/1.

Продавец предлагает не только хороший ремонт, который включает декоративно оштукатуренные потолки, паркет из лиственницы на полу икафель в санузле, но и всю встроенную мебель – кухню, шкафы в коридоре, а также застекленный и утепленный балкон.

- Очень уютная солнечная квартира, все сделано для комфортного проживания, нет лишь кондиционера, но только потому, что окна на обе стороны и хорошее проветривание, - отзывается о свей квартире автор объявления.

Фото с сайта Avito.ru

ЛОФТ С НОТАМИ САФАРИ

Эта однокомнатная квартира для людей с отличным вкусом. Во всяком случае так утверждает продавец. За 3,65 миллиона рублей он предлагает 45.1 квадратов на 10 этаже 16-этажки по улице Полевая, 105.

Формат квартиры – «один плюс», или по-другому евродвушка. Ремонт из качественных современных строительных материалов выполнен основательно.

- Дизайн квартиры - это фьюжн - гармоничное сочетание стилей «модерн», «лофт» с нотами «сафари». Он обладает особым шармом, окутывает с первых шагов своим обаянием, сочетает в себе, казалось бы, несочетаемое - простоту, лаконичность линий и яркие смелые акценты, - поясняет автор объявления.

Планировка, кстати, вполне удачная: большая кухня-гостиная (площадь 20 квадратов), где отлично выполнено зонирование пространства, спальня (площадь 13.5 квадратов) с выходом в небольшую, но функциональную гардеробную и на лоджию. Прихожая нетесная, а совмещенный санузел удобный. Новым собственникам остается кухонный гарнитур со столешницей из искусственного камня и встроенной бытовой техникой (духовой шкаф, варочная панель, холодильник, морозильная камера, вытяжка), барные стулья, тумба под телевизор, диван, шкаф-купе в прихожей, кровать, гардеробная система, осветительные приборы.

Фото с сайта Avito.ru

СКАНДИНАВСКИЙ ЛОФТ

Компактную (площадь 27.6 квадратов) но уютную студию продают в Тюмени по улице Голышева, 10 за 1,8 миллиона рублей. Квартира с большой лоджией расположена на втором этаже восьмиэтажки. Готовый ремонт в стиле «скандинавский лофт» своим минимализмом подчеркивает уют и простор помещения.

- В наличие имеется вся необходимая мебель из натурального дерева с обжигом, собранная вручную под индивидуальный заказ, - сообщается в объявлении.

Дом имеет огороженную территорию и свою котельную, а значит, в квартире всегда будет тепло, не зависимо от центрального отопления. Продавец согласен поторговаться и даже рассмотреть вариант рассрочки.