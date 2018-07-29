Минута молчания, форсирование реки и концерт: в Тюмени празднуют день ВМФ

29 Июль 14:28 2018-07-29T16:25:40+03:00

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Торжества в честь 322-летия военно-морского флота России прошли сегодня, 29 июля в Тюмени. Их открыл митинг у мемориала «Вечный огонь». Праздник открыл председатель региональной общественной организации ветеранов флота «Союз военных моряков» Виктор Карпов. Он зачитал поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

- Мы никогда не забудем участников великих сражений. Многие тюменцы отдали годы службе на флоте, кроме того в Тюмени выпускали торпедные катера, которые только на Балтике потопили 119 фашистских судов. Мы помним это и гордимся. 22 октября в Тюмени будет установлен макет торпедного катера «Комсомолец» в память о тюменцах, строивших катера на тюменском судостроительном заводе, и военным морякам, которые били врага на этих катерах, - сообщил секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

В скором времени тюменцы увидят и оригинальные детали катера, в частности закладную табличку погибшего катера, сообщает пресс-служба областного отделения партии. Ее обнаружили на дне Керченского пролива археологи Краснодарского музея-заповедника. Команда катера из девяти человек – двух офицеров, мичмана и краснофлотцев – воевала только полгода и погибла в ночь на 17 ноября 1943 года в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, подорвавшись на мине.

Фото администрации Тюмени

Председатель городского Совета ветеранов войны, труда и Вооружённых сил Герман Смирнов напомнил историю праздника. День Военно-Морского флота был учрежден в 1939 году благодаря адмиралу Николаю Кузнецову. К началу Великой Отечественной войны именно он внёс существенный вклад в усиление боевой мощи, в повышение боеготовности сил и средств ВМФ.

Накануне нападения Германии на СССР Кузнецов принял действенные меры по повышению боеготовности флотов, а в ночь на 22 июня отдал приказ о приведении их в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации.

Фото администрации Тюмени

- В истории Отечества много славных побед и подвигов, совершенных военными моряками. На флоте свято чтут традиции. Желаю благополучия, счастья и семь футов под килем, - считает председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Сапрыкин.

Фото администрации Тюмени

Минутой молчания почтили память моряков, погибших за Отечество. После возложения к Вечному огню гирлянд и цветов тюменские военные моряки прошли торжественным маршем.

Фото администрации Тюмени

Празднование продолжилось концертной программой в парке «Заречный». Участники спустили на воду венок как дань памяти погибшим морякам. Здесь же состоялись показательные выступления ветеранов военной службы – форсирование реки Тура десантом морских пехотинцев. Праздничную программу продолжили выступления тюменской группы «Морпехи».