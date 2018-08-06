Александр Моор рассказал Владимиру Путину о ходе строительства объектов Медгорода

СЕГОДНЯ 14:23 2018-08-06T14:37:03+03:00

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ВРИО губернатора Тюменской области Александр Моор рассказал президенту страны Владимиру Путину о ходе строительства и перспективах «Медицинского города» в Тюмени. Встреча прошла сегодня, 6 августа, в Ново-Огарево.

- Александр Викторович, как ваш медицинский город? - поинтересовался Владимир Путин. Александр Моор, отвечая на вопросы главы государства, отметил, что проект реализуется с 2007 года на средства федерального и регионального бюджетов. Все здания связаны единой инфраструктурой. В медгороде проводят высокотехнологичные операции с помощью роботов.

Кроме того, построены три жилых дома для врачей и среднего медперсонала. Сейчас там идут отделочные работы, после чего состоится вручение ключей докторам.

По словам Александра Моора, осталось возвести 3-ю очередь онкологического центра и областную детскую больницу.

- Строительство детской больницы Минздрав планирует включить в национальный проект, а история вопроса с финансированием онкоцентра имеет четырёхлетнее движение. Я бы просил Вас о помощи, - обратился к Путину Александр Моор. – В 2014 году вместе с Минздравом и Минфином отрабатывалось кредитование по этому проекту через Международный банк реконструкции и развития. Но по объективным причинам кредитная линия не была предоставлена. Сейчас проект находится в высокой степени готовности.

- Объект надо заканчивать – это совершенно точно. Источники надо поискать, - резюмировал Владимир Путин.

СПРАВКА «КП»

В течение нескольких последних лет в Тюменской области создавали кластер высокотехнологичной медицины. В «Медицинском городе» построены и действуют современные клиники – Федеральный центр нейрохирургии (ФЦН), Радиологический центр, морфологический Центр, Областная клиническая больница №1 и МСЧ «Нефтяник». Кроме того, скоро здесь же начнет функционировать многопрофильный центр группы компаний «Мать и дитя».

ПРОСТО ЦИФРЫ

Ежегодно в медицинском городе проводят

- 67 000 госпитализаций;

- 33 000 операций, в том числе 11 500 высокотехнологичных;

КСТАТИ

Жители 81 региона России и 19 стран проходят лечение в «Медицинском городе».