Нарушители не понимают, кто к ним приехал: под Тюменью появилась «конная полиция»

26 Июль 15:30 2018-07-27T20:53:13+03:00

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Коневод, спортсмен, многодетный отец, потомственный полицейский и просто хороший человек. Столь многогранный герой нашей публикации Владимир Клинк работает старшим участковым в селе Горьковка Тюменского района. Корреспондент «Комсомольской правды. Тюмень» вместе с сотрудниками пресс-службы УМВД России по Тюменской области, для которых их коллега тоже стал открытием, побывали в гостях у сельского полицейского.

Владимир искренне любит лошадей, и они отвечают ему тем же. Фото Михаила Калянова

КОНЕВОД

- Взял жеребенком, практически сам объезжал, - говорит Владимир, ласково проводя щеткой по крупу кобылицы Беллы. – Сейчас у нее уже вон свой детеныш, тоже кобылка. Ей уже мои дети имя дали – Дейлой назвали.

Кобыла всхрапывает, тихо ржет, подзывая жеребенка, а в это время конь Ерофей тянется своими плюшевыми губами к яблоку, которое мы привезли ему в дар. Белла свое уже съела и даже с Дейлой не поделилась.

Жеребенок Дейла - абсолютно дружелюбная и беззаботная. Впрочем, как все дети. Фото Михаила Калянова

Всего у Владимира три лошади, всех их он приобрел, уже будучи старшим участковым и поселившись в Горьковке.

- С детства коней люблю. Еще в школе учился, ухаживал за ними, катался, даже завел собственных. Правда, когда в школу милиции пошел учиться, родители распродали их. Переживал долго, - поделился он.

Заботиться о лошадях ему помогает жена Наталья – если у Владимира нет возможности из-за работы, она может их накормить, напоить. По словам участкового, уход за лошадьми не слишком обременителен – от 15 до 30 минут утром и вечером.

Уход за лошадьми не слишком обременителен, он занимает, как правило, от 15 до 30 минут утром и вечером. Фото Михаила Калянова

Сейчас лошади для него не только отрада для души и развлечение для всех местных детишек. Владимир часто, вместо служебного транспорта, использует их в работе.

- Патрулирую окрестности, выезжаю на вызовы. В Горьковке многие уже привыкли, но по началу не понимали, кто к ним приехал, даже несмотря на то, что я в форме, - рассказывает участковый.

Пока у Беллы жеребенок, хозяин старается реже ездить на ней. Фото Михаила Калянова

Лошадь порой помогает Владимиру незаметно подкрасться к вероятным нарушителям. Так, например, в его обязанности входит проверка лесов на предмет деятельности «черных лесорубов».

- На машине звук топора или пилы не услышишь, мотор шумит, да и сам автомобиль нарушители могут услышать задолго до того, как я их обнаружу. Как-то зимой удивил рабочих, которые вполне законно очищали лесополосу для проведения ЛЭП. Неожиданно выехал к ним на лошади, а они даже не слышали моего приближения, - привел пример Владимир.

К тому же лошадь может пройти там, где на машине не всегда проедешь. Дороги в Горьковке и в окрестных селах часто грунтовые, с ухабами и ямами. Да и вообще зимой коня оседлать бывает быстрее, чем машину прогреть.

В общем, в Тюмени конной полиции нет, зато в Горьковке под Тюменью есть.

В Горьковке многие уже привыкли к конному полицейскому, но по началу не понимали, кто к ним приехал. Фото Михаила Калянова

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Территория у Владимира большая. В его участок входит около десяти сел – Горьковское, Кулаковское и Каменское муниципальные образования, а также садоводческие общества.

- Каждый день нужно куда-то выезжать. В основном, сейчас, когда начался дачный сезон, люди делят между собой земельные участки. Часты бытовые конфликты, бывают единичные случаи кражи на участках, угоны, поджоги, – поясняет он.

Часто приходится выезжать и на ночные вызовы – опять же то поджог, то семейная ссора. Что поделать – такая уж у полицейских работа, а сотрудников в помощь участковому не всегда хватает.

- Были в моей практике и нелепые истории. В одной из них друзья, как это в последствии выяснилось, вместе проводили время. Пока один ушел по делам, второй сел в его машину и уехал покататься. Первый приходит – машины нет, естественно, он заявил об угоне, - приводит пример участковый.

Полицейский на коне выглядит гораздо эффектнее, чем на автомобиле.Фото Михаила Калянова

Вторая история – о поджоге. Пришел мужик к соседу «стольник» попросить, а тот не дал. Обиделся мужик и отомстил – поджег «жадному» соседу три машины.

В обязанности участкового входит и профилактика правонарушений. За свою карьеру на путь истинный Владимир наставлял и пьяниц, и наркоманов, и хулиганов. Многие его потом благодарили за то, что помог исправиться и стать хорошими людьми.

В Тюменском районе Владимир старшим участковым трудится уже на протяжении десяти лет. Всего в органах он 18 лет, ранее работал сыщиком. Можно сказать, служба в полиции для Владимира – это семейное дело. Его дядя и сестра – тоже полицейские.

- Я сам с Челябинской области. Там и школу заканчивал, и сыщиком работал. Когда переехал в Тюмень, попробовался тоже в сыск, но вакансий не было. Предложили стать участковым, я согласился. Вопросом, будет ли трудно, вообще не задавался. Сейчас я уже к этому привык, людей знаю, кто как себя ведет в той или иной ситуации, - объясняет перипетии своей карьеры полицейский.

Владимир Клинк играет за команду областного УМВД и бросать увлечение пока не планирует. Фото Михаила Калянова

ХОККЕИСТ

Опять же с детства Владимир Клинк увлекается хоккеем. Сейчас играет за команду областного УМВД и бросать увлечение пока не планирует. Вот и форма висит на веревке, сушится после очередной тренировки.

Вместе с коллегами Владимир принимал участие в турнирах, областных соревнованиях, товарищеских матчах, и не раз команда занимала призовые места.

- Работа у меня ненормированная, сложная, но на тренировки время находить стараюсь, - отметил участковый.

С учетом того, что в Горьковке есть хороший спорткомплекс и развит хоккей, ходить на тренировки и соревнования Владимиру недалеко.

- Как и у всех, наверное, ни на что времени не хватает. Но стараюсь не терять форму, - заверяет он.

Морковка - одно из любимых лакомств лошадей Владимира. Фото Михаила Калянова

СЕМЬЯНИН

У Владимира пять детей – дочь и четыре сына. Самому младшему пять лет, а старшему 22 года, у него у самого есть ребенок. Так что, по сути, Владимир, несмотря на свой крепкий моложавый вид, уже дедушка.

Жена Наталья работает медсестрой в детском саду. Она уже привыкла к частым отсутствиям мужа, знала за кого замуж выходила, ведь на тот момент Владимир уже работал в полиции.

- Воспитательные трудности, в основном, супруга преодолевает. По мере возможностей стараюсь подключаться, но все мы знаем, какой режим работы у полицейского, - сетует Владимир.

Все равно дети у него талантливые, ходят в художественную школу. Дочь увлекается гимнастикой, а еще вместе с одним из братьев посещает танцевальный кружок.

На крыше дома старшего участкового – флюгер, единственный на всей улице. Фото Михаила Калянова

Следы детского присутствия дома и на участке везде. Тут подвесные качели, там велосипед и какие-то игрушки. Даже стульчики на кухне раскрашены детьми.

Живет большая семья в доме, который Владимир начал строить три года назад. Как и все – на кредитные деньги. Переехали сюда недавно, хотя внутри дома черновая отделка. Сам дом добротный кирпичный за кирпичным же забором с элегантными воротами. А на крыше дома – флюгер, единственный на всей улице. Установить его, чтобы определять направление ветра, – идея самого Владимира.

С жителями Горьковки у Владимира - добрососедские отношения. Фото Михаила Калянова

Соседи о семье участкового и о нем самом – самого благожелательного мнения.

- Хороший человек, хозяйственный. Что попросишь – всегда поможет. Знаем его уже три года, как сами сюда переехали, - характеризует Владимира его сосед Сергей Теплоухов. – Наши внуки с его детьми постоянно общаются, играют то у нас, то у него.

А лошади Владимира Клинка, по словам соседа, - вообще достопримечательность деревни.

- Все рады, что у нас тут есть такая прелесть. Пока не катаемся, но зимой, наверное, будем внуков катать на санях, - мечтает Сергей.

По службе пока помощь участкового соседям не требовалась. И это отлично: все-таки криминала в деревне не так много, тем более на улице, где живет старший участковый. Но если что, соседи уверены, Владимир сработает, как надо.