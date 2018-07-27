Известный политолог сравнил Тюмень и Курган. «Как Доминикана и Гаити»

27 Июль 10:48 2018-07-27T12:19:01+03:00

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Политолог Никита Исаев продолжает свое путешествие по России и накануне побывал в Тюмени. За спиной – Центральная Россия и Урал, а впереди – Зауралье, Восточная Сибирь, Забайкалье, Сахалин.

В Тюмени у Никиты – остановка длиною в день: достаточно, чтобы оценить город, его жителей, уровень жизни в регионе. Судя по постам в соцсетях, некий скепсис в отношении Тюмени у политолога был. Но, прогулявшись по областному центру, осмотрев основные городские объекты, пообщавшись с жителями, он признался, что Тюмень произвела благоприятное впечатление.

- Тюмень, конечно, впечатляет. Никаких претензий к городу нет, - отметил он в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды-Тюмень». – По сравнению, с теми регионами, которые я уже проехал, Тюмень занимает лидирующие позиции.

По словам политика в этом путешествии, он заново открыл Россию для себя.

- Что меня удивило в России? Во-первых, страна крайне неоднородна. Пересекая границу между регионами, ты в буквальном смысле встаешь на другое дорожное полотно. С чем это связано? Условно говоря, другой руководитель? Другой бюджет? Скважина? Ментальность народа? Да, меня поразили в некоторых регионах России дороги. Кажется, все это можно было давно пройти, но все равно… Вот, Тамбов и Саратов – это печальная вещь. Что еще: в разных регионах – разные люди. Есть те, в которых много негатива. Они - такие рассерженные. Есть регионы, в которых люди очень закрытые, они не принимают чужаков. В тоже время есть совершенно невероятная Мордовия, и отличные результаты ее бывшего руководителя, - говорит Никита.

В свою очередь Тюменская область, поразили гостя качеством дорог, чистыми улицами Тюмени и … достижениями сельского хозяйства.

- Для меня крайне удивительно, что здесь можно собирать 30 ц пшеницы с одного гектара. Я вообще не думал, что здесь сельское хозяйство может приносить какую-то ощутимую выгоду, - признается он.

Позже, делясь впечатлениями с подписчиками в соцсетях, Никита Исаев напишет: «Ну что ж, друзья, о Тюмени... Не такой уж он и газовый регион, скорее нефтегазосервисный. И люди здесь деньги тратят с умом. Город тёплый, даже жаркий, сервис московский (и цены тоже), проблемы общие, но и решать пытаются».

Наверное, отсутствие очевидных проблем стало и причиной достаточно короткой остановки в Тюмени. Уже вечером политик уехал в соседний Курган. Увиденное невольно заставило сравнить два города: «Тюмень и Курган. Доминикана и Гаити», - написал он.

Заодно путешественник развеял московские мифы о столице Западной Сибири:

«Тюмень. То что, газовая и нефтяная труба бьют у них под окном - миф. Скорее обслуживание. Всего лишь 30% дохода бюджета от нефти и газа. При этом, у них забрали базовый налог НДПИ в пользу федерального бюджета, где всё тонет как «Титаник». Здесь и сельское хозяйство, собирающее по 30 центнеров с Га, и туризм (Тобольск, горячие источники, сама Тюмень и прочее), и прочая промышленность, и образование, и молодёжью политика. И кормят нас они.

Расстояние между городами 200 км (между Тюменью и Курганом – прим.ред). Провал на бесконечность. Что это? Народ? Власть? Патрон в Москве? Изучу и расскажу, - обещает политик в фейсбуке.

Напомним, этим летом лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев при поддержке «Комсомольской правды» запустил масштабную акцию общественного контроля - автотур по регионам России. Он едет на автомобиле от Москвы до Южно-Сахалинска, с остановками в российских городах. По дороге Исаев ведет видео-репортажи и выпускает авторские заметки. Цель поездки, говорит политик, освещение насущных проблем, с которыми сталкиваются жители регионов России.