Семь дедов для древа: На Курултае гости смотрели конные скачки, пробовали коспу и резвились на алтыбакан

Фото: Евгения Суворова

В Заводоуковском городском округе впервые прошел Курултай казахов России. Яркий, веселый, интересный национальный праздник стал местом притяжения для нескольких тысяч гостей самых разных народностей и вероисповеданий. Курултай посетил губернатор Тюменской области Александр Моор.

– На празднике царила максимально приятная атмосфера. Благодарю всех за приглашение! Поздравил молодоженов, получил от девочки Азиры Абдрахмановой свой портрет, поближе познакомился с культурой казахов.

Рад, что в многонациональной Тюменской области сложились устойчивые дружеские отношения между всеми народами. И эту дружбу никто не разрушит, – подчеркнул глава региона в своем Телеграм-канале.

Голову барана – дорогому гостю

На Курултае были организованы несколько уникальных творческих площадок.

Так, на большой сцене Курултая прошла многочасовая концертная программа «Бірге/Вместе» с участие артистов, вокальных и хореографических коллективов Тюменской области и Республики Казахстан. На спортивной площадке смелые батыры соревновались в спортивной казахской борьбе на поясах. На малой сцене «Сулу Кыз» (казахские красавицы) мерялись длиной косы.

На национальном празднике скучать было некогда: для посетителей всех возрастов работало несколько фотозон. Взрослые дети качались на алтыбакан (огромных качелях), делали снимок на память с самым настоящим беркутом.

На ярмарке мастеров можно было полюбоваться и приобрести национальные изделия с уникальными орнаментами, например, корпе (коврики), необычные серебряные украшениями (браслет, соединенный цепями с кольцами – символ семьи) и так далее.

Ощутить неповторимый национальный колорит можно было в импровизированном казахском ауле: здесь разместились 15 юрт с аутентичным убранством, представляющие районы Тюменской области, где компактно проживают казахи.

Фото: Евгения Суворова

– Наше подворье начинается еще до юрты. Видите, конь стоит, необходимая в хозяйстве утварь: самая первая маслобойка, берестяной короб для того, чтобы кумыс всегда оставался прохладным, – рассказывает руководитель центра казахской культуры (г. Ишим) Гульмира Еркимбекова. – Казахи всегда держали и держат много домашних животных (коней, овец), видите старинная чесалка есть, бабушки чесали овечью шерсть и пряли потом носки. Если говорить о значении слова, то казах в переводе с тюркского языка –вольный. А вольный потому, что жили в степи, где простор, большие пастбища для скота.

На стенах просторной юрты ковры, выделанные лисы. Висит портрет древнего философа, поэта, математика, ученого Аль Фараби.

Центральное место занимает праздничный дастархан, во главе которого главное блюдо казахов – бешбармак. Здесь же – приготовленная голова барана, которую дают попробовать самому почетному и долгожданному гостю.

Тает во рту казахская сладость – коспа. Ее готовят из творога (его в свою очередь, варят из молока и кефира), затем добавляют сливочное масло, сахар, по желанию – орехи и изюм.

«Женщины в родовом древе не участвуют!

Представители Армизонского района показали древний казахский обряд – «тусау кесу» (перерезание пут). Он проводится, когда ребенок начинает делать первые шаги. Малышу обвязывают ножки тонким черно-белым шнуром, а перерезать их необходимо достойному, по мнению родителей человеку, чтобы тот передал ребенку свои лучшие качества.

Перед ребенком на дорожке раскладывают различные предметы, например, домбру, книги, деньги. Выберет домбру – станет музыкантом, книги – умным, образованным человеком, деньги – будет жить в достатке. У казахов – особое отношение к детям.

Есть такая пословица: «Балалы үй базар, балассыз үй мазар». Ее смысл заключается в том, что дом, где живет ребенок, наполнен весельем и радостью, а в доме, где детей нет – пустотой и безмолвством. Традиционно казахские семьи всегда были многодетными и дружными.

Фото: Евгения Суворова

Жантас Калимов, житель деревни Ельцово Казанского района, своими руками вырезал генеалогическое древо – род семьи Калимовых.

– Казахи, как представители тюркских народов, должны обязательно знать своих семь дедов. По законам шариата, это нужно для того, чтобы не жениться случайно на своей сестре, таким образом избежать кровосмесительных браков, – рассказывает мужчина. – Кроме того, это воспитание в подрастающем поколении почитания к предкам, батырам, своей семье и Родине.

Он уточнил, что женщины, жены, не отражаются в казахском генеалогическом древе: род «идет» по отцу, по мужской линии.

Памяти Героя России

На импровизированном ипподроме прошел конноспортивный турнир, посвященный памяти Героя России Жумабая Раизова.

Жизненный и боевой путь гвардии старшего лейтенанта, уроженца Тюменской области – яркий пример мужества и патриотизма. Почетным гостем мероприятия, открывшим турнир, стал Нурбай Раизов, отец офицера, героически погибшего в зоне специальной военной операции.

Состоялись конные бега – испытания лошадей на резвость. Коней запрягли в качалку – специальный двухколесный экипаж, предназначенный для бегов.

Козбай Таурбаев, наездник из Ишимского района, держит в личном подсобном хозяйстве 11племенных лошадей. Козбай – постоянный участник конноспортивных турниров, которые проходят на ипподромах Омска, Тюмени, Новосибирска и других городов.

– Сегодня соревновались на дистанции 1 600 метров, здесь нужно уметь плавно входить в повороты, следить, чтобы лошадь шла только рысью, не переходила га галоп, – пояснил он. – Качалку варил сам. Обязательно спицы колес у качалки должны быть закрыты специальными металлическими пластинами, чтобы во время забегов нога лошади соперника не попала в колесо и не повредилась.

Изюминкой турнира стала зрелищная национальная игра кокпар, совмещающая в себе элементы конного спорта и футбола. Тысячелетиями кочевые народы закаляли характер и оттачивали свои навыки отважных воинов и виртуозных всадников, играя в кокпар.

Фото: Евгения Суворова

Как подчеркнул Есенгалий Ибраев, президент федеральной национально-культурной автономии казахов России, созыв Курултая – древняя традиция. На таких собраниях принимались важные решения, которые объединяли весь народ. Сегодня Курултай – это еще и яркий, очень народный праздник для всех, представителей любой национальности. Сами площадки, пролог, концерт – все посвящено не только обычаям казахского народа, но и многообразию культур, крепким традициям добрососедства народов многонациональной России.