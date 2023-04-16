Во Всемирный день голоса известные тюменцы рассказали о влиянии музыки на человека и умении петь

Фото: Ярослава Мельникова/соцсети

Каждый человек, наверное, хотел бы иметь красивый сильный голос, обладать прекрасными вокальными данными. Для себя или чтобы стать звездой караоке, а, может даже, и большой сцены. Известные тюменцы, преподаватели по вокалу, фольклористы, радиоведущие, руководители вокальных ансамблей рассказали, как «поставить» голос и научиться петь с нуля.

Колядки в высотках

– Пою с семи лет. Помню, еще в детском саду во время сончаса выступала сольно перед воспитателями. Потом окончила среднюю школу в городе Нижневартовске. Учебное заведение специализировалось на изучении традиционной русской культуры, – вспоминает заведующая фольклорным отделением в детской школы искусств «Этюд» Ярослава Мельникова.

Ярослава пела в школе, затем в студенческие годы, обучаясь в социально-гуманитарном колледже. Окончила Тюменский государственный институт культуры и Челябинский государственный институт культуры. Девятый год тюменка работает в школе искусств «Этюд» и некоторые её выпускники тоже связали свою профессиональную жизнь с музыкой.

Фото: Ярослава Мельникова/соцсети

– Любого ребенка можно «заразить» любовью к музыке, народной культуре пению на собственном примере. Если ребенок видит, как с большим удовольствием поет родитель или учитель, то и сам втягивается в процесс. Мы с мужем преподаем фольклор, и это для нас не просто работа, мы живем и дышим пением. Мы поем каждый день, праздники тоже проходят с песней, вместе с учениками калядуем в Рождество, поздравляем людей в высотках. Песню нельзя петь с врагом. Только с единомышленниками, друзьями, любимыми людьми. Песня – это любовь в широком понимании. Когда люди связаны песней, то они соединены внутренними энергетическими «нитями» - отмечает Ярослава Мельникова.

Она уверена, чтобы прекрасно петь, совсем необязательно иметь музыкальное образование так как слух есть у всех. Другое дело, что у разных людей – разная степень музыкальной одаренности. Есть талант от природы, когда ребенок рождается с прекрасным чувством ритма, тонко чувствующий мелодию, темп и так далее. Раньше люди пели без какого-либо музыкального образования, например, крестьяне исполняли многоголосные народные песни. Как они это делали, загадка. Чтобы хорошо петь, по мнению тюменки, нужно в первую очередь правильно дышать (этому можно научиться самому или с помощью преподавателя), работать над интонированием, артикуляцией звуков и правильным произношением слов плюс желательно постоянно слушать музыку, впитывать, как поют другие.

Многое зависит и от жанра песни (романс, календарная песня, былина) и так далее. Пением нужно заниматься минимум три раза в неделю. Большинство преподавателей по вокалу считают, что петь обязательно нужно стоя (так лучше работает диафрагма и раскрывается голос), а не сидя.

– Голос – это инструмент, за которым нужно постоянно ухаживать, тренировать его. Голосовые связки – это те же мышцы, которые, не работая, расслабляются и все «забывают», поэтому важны регулярные занятия. Это на физическом уровне. Есть еще и духовный, умственный. Ты должен всей душой «проживать» то, что ты поешь, передавать смысл, чувства, идею, – подчеркнула Ярослава.

«Потолок» у каждого свой

Ведущий популярной российской и тюменской радиостанции, шоумен Руслан Двинский поет с 17 лет, до этого к музыке не имел никакого отношения.

– После школы захотел играть на гитаре. Купил, обрёл минимальный навык, который помог мне играть песни целиком. Затем решил, что теперь надо учиться петь. Через пару лет уже пел и без гитары. Уже тогда выходил ведущим в караоке, – рассказывает тюменец.

Фото: Руслан Двинский/соцсети

Он придерживается мнения, что умение петь – это слияние двух факторов: природного дара и техники. Петь можно по-разному, у каждого свой «потолок». Условно говоря, есть Фредди Меркьюри, это талант и тренировки, есть Дима Билан, это тоже талант и тренировки, просто у них разные вокальные возможности. Регулярные тренировки и упражнения для голоса точно дадут свой эффект: это лишь вопрос времени и приложенных усилий.

Руслан дал советы начинающим вокалистам – «перепевать» любимых артистов, желательно тех, которые подходят тембрально. Потом уже вырабатывается свой стиль. Очень важно играть с тональностями песен.

– Я учился петь по Интернету, у меня было понимание своего тела, голосовых связок. Но если говорить про лучший метод, то это, конечно, с преподавателем, опытный человек быстрее и качественнее доведет до нужного результата. Я, к сожалению, совсем не ухаживаю за голосом, пренебрегаю этим фактором. Но знаю, что молчание – это лучший способ для восстановления голоса - вспоминает Руслан.

Руководитель вокального ансамбля «Водограй» Елена Скрипник считает, что учиться петь никому и никогда не поздно.

Фото: Елена Скрипник/соцсети

– Не перегружайте и берегите свои голосовые связки, аккуратно берите высокие ноты, – советует она. – Надо много работать над правильным дыханием, учить и уметь проговаривать скороговорки для лучшей артикуляции. А самое главное – попасть к хорошему профессиональному преподавателю по вокалу.

Лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов Данил Илюшкин уверен: вся сила вокалиста – в «распевках».

Фото: Данил Илюшкин/соцсети

– Заниматься пением начал с четырех лет. Нужно обязательно «распеваться» перед вокальным выступлением, всегда. Вся сила – в «распевках». Считается, что певцам нельзя курить, пить газированные напитки и есть чипсы с сухариками, но я всегда это делал и буду делать, мне нравится, – рассуждает тюменец. – Кому-то талант пения достается от рождения, кто-то «ставит» голос сам. В любом случае, если приложить много усилий, добиться успеха можно всегда.