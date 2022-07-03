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Происшествия3 июля 2022 6:06

На тюменской трассе насмерть разбился мотоциклист

Трагедия произошла в Упоровском районе
Виктория Терина
На тюменской трассе насмерть разбился мотоциклист

На тюменской трассе насмерть разбился мотоциклист

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Вчера, 2 июля, на 12-м километре автодороги Горьковка - Пятково в Упоровском районе произошла жуткая авария - разбился мотоциклист. Подробности ДТП выясняют в Госавтоинспекции Тюменской области.

Мотоциклист врезался в дерево

Мотоциклист врезался в дерево

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По оперативной информации ГИБДД, мотоциклист на "Урале" с коляской без госномеров въехал в дерево. 26-летний водитель мотоцикла, житель города Тюмени, погиб. Предварительно, молодой человек был в гостях у тещи, мотоцикл взял у знакомого.

Напомним, мы писали ранее о том, как пенсионерка и двое детей пострадали в ДТП в Тюмени по вине пьяного бесправника. Дорожный инцидент случился накануне, 22 мая, вечером. Нетрезвого водителя-нарушителя пытались достать из машины очевидцы аварии.

ДТППроисшествия: ДТП