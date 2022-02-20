Губернатор Тюменской области заявил о готовности принять и разместить жителей из Донецка и Луганска. Фото: МЧС России

Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске. Об этом заявил глава региона Александр Моор. Он поручил правительству Тюменской области в кратчайшие сроки обеспечить готовность к приему и временному размещению эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

- Под угрозой военной агрессии и гуманитарной катастрофы детей, женщин, пожилых людей организованно на время вывозят в Россию. Жители Тюменской области не могут остаться равнодушными к чужому горю. Уверен, что общественные организации, предприниматели, все неравнодушные тюменцы окажут вывезенным из опасной зоны гражданам посильную помощь - написал Александр Моор на своей странице в Instagram.

Напомним, что массовая эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Донбасса началась 18 февраля. О массовой эвакуации жителей объявил руководитель республики Денис Пушилин. О готовности принять беженцев заявила и губернатор Югры Наталья Комарова, направив врио министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну советующее письмо.