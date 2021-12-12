В Тюменском Доме малютки умерла четырехмесячная девочка, захлебнувшись рвотой после кормления

В тюменском Доме малютки умер ребенок Фото: Татьяна Коркина

Четырёхмесячная девочка скончалась в ночь на 12 декабря в тюменском Доме малютки. По предварительным данным, она захлебнулась рвотой после ночного кормления. В пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области подтвердили информацию и заявили, что по данному факту проводится проверка.

Известно, что воспитанников детдома накормили и положили спать. Воспитательница должна была спать с ними в одной комнате, но в один момент вышла из комнаты. Источники «КП» сообщают, что ребенка к тому же туго запеленали, поэтому она даже не смогла перевернуться, когда подошла рвота. Самое страшное, что девочку нашли только ранним утром, когда на теле ребенка уже появились трупные пятна.

Отметим, что кроме воспитателя в Тюменском Доме ребенка организовано полноценное медицинское обслуживание: работают четыре врача-педиатра, заместитель главного врача по лечебным вопросам, врач-невролог, ЛОР, хирург, окулист, ортопед, психиатр.

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета. Ожидаются комментарии ведомств.

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