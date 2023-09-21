2 000 человек переедут в первый цифровой микрорайон Сибири в этом году

Фото: Артём Сонсин

Сразу три дома в жилом комплексе «Домашний» будут сданы этой осенью. Первый цифровой микрорайон Сибири возводится в районе Плеханово. «Таежный», «Купеческий» и «Зодчих» – дома с уютными сибирскими названиями начнут встречать первых новоселов уже в этом году.

Традиционно выдача ключей проходит в несколько этапов. Первыми получают собственники, которые приобрели квартиры с предчистовой отделкой. Затем приглашают новоселов, оформивших дополнительные опции. Например, ремонт и меблировка от ГК «Страна Девелопмент». Но вся выдача ключей проходит в строгие временные рамки.

В проектах «Страны» выдают ключи быстрее отведенного срока. Фото: Артём Сонсин

По договору участия в долевом строительстве после введения дома в эксплуатацию на выдачу ключей выделяется до 90 дней. Но на практике в проектах «Страны» это происходит быстрее. В среднем полтора-два месяца. Сроки в первую очередь зависят от количества квартир в доме.

Из трех домов, которые сдаются в этом году, в продаже осталась всего одна трехкомнатная квартира в доме «Таежный»*. Мастер-спальня, большая гардеробная, «умный дом», эргономичная планировка. Бонус для ее владелец – паркинг в подарок.

Ключи от этой квартиры можно получить уже в этом году. Фото: Артём Сонсин

47 000 кв. м – общая жилая площадь в трех сдаваемых домах. У каждого свой закрытый двор с детскими площадками для самых маленьких жителей «Домашнего» и зонами отдыха для родителей.

Рядом с «Купеческим», самым маленьким домом в этом ЖК, откроются общественные огороды. Жители микрорайона смогут выращивать овощи и зелень для салата, мяту для чая, цветы для любимых. Первые такие огороды в Тюмени были открыты в ЖК «Европейский берег» и сразу стали популярными у жильцов. Теперь архитекторы «Страны Девелопмент» включают их в каждый новый проект.

Общественные огороды в ЖК “Домашний”. Фото: Артём Сонсин

Самый протяженный пешеходный бульвар в городе сейчас строят именно в «Домашнем». Его длина – 1 600 метров. По всей протяженности будут располагаться зоны как для отдыха, так и для активных игр и занятий спортом. Сердцем бульвара станет событийная площадка для проведения мероприятий и ярмарок, встреч с друзьями и близкими. Бульвар будет открыт для жителей и гостей Тюмени.

Финальные работы по отделке и благоустройству. Фото: Артём Сонсин

Всего в жилом комплексе «Домашний» будет 24 дома. Он станет настоящим «городом в городе», со своим фитнес-центром, магазинами и аптеками, сквером и пространством для самореализации. Весь проект «Страна» завершит в 2026 году.

ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД»

Проектная декларация на наш.дом.рф

strana.com

LjN8K2egg