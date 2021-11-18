Тюменцы поздравили Деда Мороза с днем рождения зажигательными танцами и флешмобом

В Тюмени отпраздновали День рождения Деда Мороза Фото: Юлия Кучеренко

У главного зимнего волшебника Деда Мороза сегодня день рождения! Отпраздновать столь знаменательное событие сегодня, 18 ноября, собрались мальчишки и девчонки, а также их родители, бабушки и дедушки в сквере Корабельный, что на Мысу. Даже морозец не помешал состояться торжеству.

С тюменскими ребятами играла Елочка Фото: Юлия Кучеренко

Праздничная программа оказалась насыщенной: с играми, музыкой, танцами и флешмобом. Ребята веселились от души, а согреться в холодную погоду им помогла зарядка. Вместе с Дедом Морозом детей и взрослых развлекали Снегурочка и праздничные Ёлочки, которые помогли ребятне украсить площадь яркими нитями и новогодними игрушками.

Малышня пришла на праздник в костюмах, и за это Дедушка и внучка наградили детишек подарками. В конце праздника взрослые и дети встали в хоровод, взяли в руки неоновые палочки и поздравили Деда Мороза с днём рождения зажигательным танцем.

Дед Мороз поздравил тюменцев с наступающим Новым Годом Фото: Юлия Кучеренко

Праздник понравился не только детям. Молодая мама Оксана, например, пришла на праздник с двухлетней дочкой и сыном-второклассником.

– В последнее время нам очень не хватает праздника, вокруг все какие-то напряжённые и злые, а сегодня действительно получилось расслабиться и улыбнутся, попрыгать, побегать и увидеть радостные лица детей и взрослых, – поделилась впечатлениями девушка.

Отметим, что Дедушка Мороз отмечает примерно 1500 – 2000 лет. Учёные до сих пор так и не выяснили точный год его рождения, но дата праздника выбрана не случайно. Считается, что именно 18 ноября в Великом Устюге наступают первые зимние холода.

КСТАТИ

В Доме культуры «Водник» в честь дня рождения главного волшебника работала почта «Деду Морозу, с любовью!». Каждый желающий мог отправить Дедушке доброе послание и пожелать ему самого наилучшего. Уголок поздравлений собрал более двух тысяч поздравлений от детей.

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