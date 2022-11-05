В авариях под Тюменью за сутки погибли два человека

Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области за сутки произошло 3 аварии, в которых погибли 2 человека и 2 человека получили травмы. Подробности рассказали в ГИБДД Тюменской области.

Одна из аварий произошла на 331-м километре автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе. Большегруз "МАН" съехал в кювет, через встречную полосу. Полуприцеп опрокинулся на кабину грузовика. Погиб 52-летний водитель из Омской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Еще одна авария произошла на 221-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск под Голышманово. Там столкнулись "Лексус" и "Лифан". "Лексус" выехал на встречку и во время удара части "Лексуса" отбросило на автомобиль "Фиат". Погиб 63-летний водитель автомобиля "Лифан", житель Омской области, а его 59-летняя жена получила травмы. А 37-летний водитель "Лексуса" получил травмы. Как отметили в ГИБДД, на обеих машинах установлена зимняя резина.

Обстоятельства ДТП выясняются.