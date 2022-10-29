Жителю Тюменской области грозит 15 лет за убийство жены

Фото: Заводоуковский межрайонный следственный отдел

В Тюменской области перед судом предстанет 60-летний житель Заводоуковска, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть супруги. Следственный отдел завершил расследование уголовного дела.

Как рассказали в СУ СК РФ по Тюменской обрасти, трагедия произошла с 5 по 6 августа 2022 года в доме, расположенном по переулку Челюскинцев в городе Заводоуковске. Пьяный мужчина и его 61-летней супругой поссорились на бытовой почве и мужчина стал избивать свою супругу, нанеся ей не менее 12 ударов руками по голове и телу. Через некоторое время женщина от полученных травм скончалась на месте.

- Мужчине предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу - уточнили в ведомстве.

Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.