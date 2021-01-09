Следователями задержана хозяйка пансионата, престарелых в Тюменском районе, где при пожаре погибли семь человек, - сообщили в пресс-службе СК.Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Тюменской области расследуется уголовное дело сразу по двум статьям: \\"Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам\\" и \\"Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц\\".По информации источника в экстренных службах, женщина не пострадала и во время ЧП находилась там, сама покинула дом.Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре и взял ситуацию под контроль. Также губернатор Тюменской области Александр Моор взял расследование причин пожара на личный контроль.На месте трагедии были обнаружены сначала тела шести погибших, позже обнаружили седьмого умершего. На месте работает испытательная пожарная лаборатория по Тюменской области, ее специалисты будут выяснять причины возникновения пожара и гибели людей.Мы писали ранее, что нелегальный частный дом престарелых работал в здании в поселке Боровский Тюменской области. В нем находились лежачие пенсионеры, трупы обнаружены в памперсах. Эти люди не смогли спастись – задохнулись продуктами горения.Расследование уголовного дела продолжается.