Тюменцы заметили красивую птицу, смело разгуливающую по федеральной трассе

Фото: Юлия Кучеренко

Вчера вечером тюменская семья, двигаясь на личном автомобиле по объездной дороге из областного центра в сторону поселка Боровского, увидела, как по обочине смело разгуливает красивая горделивая птица.

– По этой дороге машины очень быстро проносятся, причем очень много крупногабаритного транспорта (рефрижераторы, грузовики и т.д.). Поразила птица, которая бесстрашно ходит возле трассы, периодически опуская клюв к земле. Видимо, выискивала себе пищу – каких-нибудь насекомых. Сделали снимки на память – рассказывает Владимир Кучеренко.

Как пояснили тюменские биологи, эта птица – веретенник большой. Это распространенная птица, из семейства куликов. И ходит она везде, где ей вздумается.

По информации Википедии, большой веретенник (или болотный кулик) –это крупный изящный кулик с относительно маленькой головой, длинным клювом и длинными ногами. Размерами сравним со средним кроншнепом, однако имеет более стройное телосложение.

Среди характерных особенностей птицы – почти полностью чёрный хвост с белым надхвостьем и беловатый низ с многочисленными бурыми либо рыжеватыми пестринами на боках. Клюв – бледный, оранжево-жёлтый, и черноватый на конце.

В период размножения птица становится очень шумной. Во время тока издаёт резкий протяжный гнусавый крик «взотья-взотья», постепенно ускоряющийся. Сигнал тревоги – резкое протяжное гнусавое «веретень-веретень-веретень», благодаря которому птица и приобрела своё русское название – веретенник.