Топ-5 советов тюменкам, как улучшить состояние кожи лица осенью

Ника Рен - тюменский косметолог

Осень – тяжелое время для кожи лица, кожа лица подвержена суровым климатическим испытаниям и требует тщательного ухода. Тюменский косметолог Ника Рен рассказала, как правильно ухаживать за кожей в это время года.

Можно выделить несколько основных проблем, касающихся кожи, в осенний период: сухость, шелушение, обезвоживание, повышенная чувствительность.

Тюменский косметолог

– Когда наступают холода, включают отопление. Из-за этого сильно сохнет кожа. И чем бы девушка ни намазала лицо или другие части тела, ничего особо не поможет, кроме увлажнения воздуха специальным увлажнителем или хотя бы мокрыми полотенцами, – отмечает Ника.

Тюменский косметолог дала Топ-5 советов, как ухаживать за лицом в домашних условиях.

1. Умываться чаще, причем специализированными средствами, а не мылом. Мыло раздражает кожу и негативно влияет на ее качество. Ведь лицо требует особого, более деликатного очищения, чем наши руки и тело.

2. При нанесении крема или уходовой сыворотки делать небольшой самомассаж.

3. Пить больше воды – это уход за кожей изнутри. Когда воды мало, кожа уставшая, серая.

4. Пить поливитамины, особенно витамин D в осеннее и зимнее время. По тому же принципу – внутренний уход. Ведь кожа – отражение здоровья организма, а нехватка полезных веществ заметно сказывается на его работе.

5. Хорошо бы делать питательные маски и скрабы хотя бы раз в неделю. Однако, скрабы строго нельзя, если кожа проблемная, а также нельзя скрабить слишком часто во избежание компенсаторного гиперкератоза.

"Здоровье – то, без чего красота невозможна."

Ника подчеркивает, что главный секрет – любить себя. Любовь к себе должна выражаться не только тем, что вы говорите в зеркало: «Какая я красивая». А именно заботитесь о своем лице и теле регулярно: процедуры, массаж, спорт. Человек, который себя любит, заботится о себе по всем фронтам! Результат заботы – улыбка – главное украшение человека, и здоровье – то, без чего красота невозможна.