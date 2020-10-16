Тюменские студенты-медики жалуются на принудительную работу в поликлиниках

Тюменский Государственный Медицинский Университет. Фото: официальный сайт ТюмГМУ

В Тюмени студенты-медики записали видеообращение, в котором рассказывают о том, что руководство ТюмГУ заставляет их бесплатно работать в поликлиниках в период эпидемии коронавируса. Весной ребята добровольно, на условиях волонтёрства, помогали медицинским учреждениям, но сейчас возмущены тем, что их снимают с действительно важных дисциплин, которые им приходится изучать самостоятельно.

По словам будущих врачей, их отправляют в поликлиники под угрозой лишения баллов. Рабочее время составляет по 6 часов в день. К тому же студентам не предоставляют никакой защиты, кроме одноразовых масок.

– Мы на старших курсах должны учиться лечить людей. Но вместо этого по шесть часов измеряем температуру, а вечерами слушаем лекции в ZOOM, – рассказывают студенты в своём видеообращении.

Со слов учащихся, они несколько раз встречались с представителями вуза. Но на их просьбы и жалобы не реагируют и говорят, что это проблемы студентов.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина сказала, что подтвердить или опровергнуть данную ситуацию она не может, так как они – принимающая сторона, а с такими вопросами нужно обращаться к руководству ТюмГМУ.

Студенты, как и городская общественность, разделились на два лагеря: одни считают, что это долг будущих докторов, другие же, наоборот, встали на сторону ребят, которые записали видеообращение.

– Лично мое мнение: эти люди пришли в медицину и их долгом и обязанностью является спасение жизней. Нужно отдавать себя полностью профессии. Как бы ни было тяжело, нужно работать, – озвучил свою позицию один из студентов.

– Если честно, впечатление двоякое, – рассуждает в комментарии тюменка Анна Ильина. – С одной стороны, кого еще призывать на помощь в поликлинику, когда не хватает людей? Не поваров же со сварщиками. А с другой стороны, когда им учиться, если столько времени работать?

Взять комментарий по сложившейся ситуации у руководства медицинского университета на данный момент не удалось. Отправлен официальный запрос.