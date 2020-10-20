Когда менять резину? Профессиональный водитель ответил тюменцам на волнующий «зимний» вопрос

Зимняя резина Фото: Виктория Стеблова

Вопрос замены летней резины на зимнюю волнует многих автолюбителей ежегодно. Несмотря на то, что сейчас только середина октября, сделать это нужно как можно скорее, в противном случае можно попасть в очень сложную ситуацию на дороге, ведь скоро наступят холода. Водитель высшей категории со стажем 22 года Иван Шумейко рассказал, как правильно подойти к этому вопросу.

– Заменить резину желательно до наступления нулевой температуры. Это предостережет вас от неожиданного гололеда. Помимо зимней резины также существует фрикционные шины (в простонародье – шины-липучки) и всесезонная резина, но многие водители давно от нее отказались, так как она менее надежная. Зимняя резина гораздо лучше тем, что благодаря ей тормозной путь в разы уменьшается. Не стоит забывать о том, что после смены резины, необходимо сделать балансировку колес. Ну и, конечно же, всегда стоит помнить о том, что зимняя резина – это не стопроцентная гарантия безопасности, поэтому всегда следует оценивать ситуацию на дорогах и не совершать глупых рисков, – подчеркивает Иван.

Зимняя резина Фото: Виктория Стеблова

Стоимость среднего комплекса услуг, в который будет входить снятие, установка и балансировка всех четырех колес, обойдется тюменцам около 1 100 рублей. Все зависит от размера ваших колес (чем больше – тем дороже). Но не забываем о том, что сейчас в нашем городе во многих СТО проходят различные сезонные акции. Также при большом желании скидку на переобувку машины можно найти на рекламных сайтах. А для тех, кто не хочет терять время и ехать в сервис, можно вызвать такую услугу к себе на дом. Но не нужно забывать о том, что когда наступят заморозки, цены могут повыситься, а найти свободного механика, который обслужит ваш автомобиль, станет гораздо сложнее.

А ЕЩЁ...

А вправе ли инспекторы ГИБДД оштрафовать за то, что вовремя не «переобулся»? На сегодняшний день штраф за использование несоответствующей резины не накладывается. Однако уже есть законопроект, и если его примут, автомобилистов будут наказывать.

– На данный момент это проект, а проекты мы не комментируем. Будет закон – будем исполнять, – подчеркнула начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Сейчас действует штраф в размере 500 рублей в отношению к автовладельцам, использующим изношенную резину. Напомним, глубина протектора должна составлять не менее 4 мм. Оштрафовать могут водителя в том случае, если он ездит на таких колесах по обледеневшим и заснеженным дорогам.

Еще один вопрос к Госавтоинспекции: действительно ли отменили знак «шипы»? Действующие правила дорожного движения говорят о том, что с 8 декабря 2018 года соответствующий закон был принят, то есть знак отменили, и в указанную дату он вступил в законную силу. Поэтому в наступающем зимнем сезоне водителям не стоит переживать об отсутствии данного знака. Эту информацию подтвердила Анжела Борисова.

– Знак отменили еще в прошлом году, но если он не ограничивает обзор, то его не нужно отдирать, – сказала она.