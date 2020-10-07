Чем защитить волосы осенью? Тюменский мастер дала советы по уходу за шевелюрой

Мастер по восстановлению волос

С окончанием лета все девушки задумываются о том, каким должен быть уход за волосами. Нужно ли что-то менять и что делать, если нет возможности бегать по салонам красоты? Тюменский мастер по восстановлению волос Светлана Наливайко поделилась с нами инструкцией, как сохранить свои волосы в превосходном состоянии.

- Уход за волосами должен быть всегда, неважно, какое время года. Но осенью правильный уход поможет не только сохранить красоту нашей шевелюры, но и приумножить ее, - делится Светлана.

Светлана Наливайко тюменский мастер в сфере красоты

Правила по уходу за волосами в осенний период:

1. Шампунь.

Его необходимо подбирать по типу кожи головы, поэтому неважно какие у тебя волосы: окрашенные, тусклые, ломкие, слабые и так далее. Желательно использовать безсульфатный шампунь, но если вдруг у тебя жирная кожа головы, можно использовать с мягкими сульфатами. У сульфатов есть свойство накапливаться, и рано или поздно всё это выльется в аллергию, дерматит и прочие неприятные болячки.

2. Увлажняющие и питательные маски.

Их обязательно делать для того, чтобы спасти ваши прекрасные локоны. Они питают и в меру увлажняют волосы, а также создают специальную плёночку, которая служит дополнительной защитой.

3. Кондиционер/бальзам для волос.

Пользуйтесь! Кондиционер или бальзам закрывают кутикулы (чешуйки) волос, а шампунь с такой задачей не справится.

4. Термозащита для волос.

Её необходимо использовать перед сушкой феном, так как волос очень сильно пересушивается. и нам необходимо его защитить. Но не забывайте, что термозащита должна быть качественная, а не купленная в обычных масс-маркетах.

Масло для волос

5. Фен

Для того, чтобы волосы были в хорошем состоянии, их необходимо сушить феном. Правильная сушка поможет вовремя убрать влагу из волос. Если мы этого не сделаем, то она начнёт выдавливать чешуйки (кутикулы). Соответственно, когда волосы высыхают, кутикулы остаются открытыми, что приводит к ломкости и сечке волос.

6. Тёплые головные уборы.

Отказавшись от шапки, вы можете стать не только обладателем осенней простуды, но и лишиться красивых и здоровых волос. Желательно прятать под одежду всю длину волос, так как низкие температуры могут навредить и превратить волосы в ломкие сухие патлы. НА ЗАМЕТКУ

Сушим волосы правильно

ИНСТРУКЦИЯ ОТ МАСТЕРА, КАК ПРАВИЛЬНО СУШИТЬ ВОЛОСЫ:

1.После мытья головы обмотать волосы полотенцем на 5 минут;

2. Нанести на волосы хорошее термозащитное средство на ваш выбор.

3. Высушить голову по направлению роста волос.

4. Не включать фен на самые горячие температуры. Волосы нужно сушить только тёплым воздухом.

5. На влажные волосы или на кончики волос нанести масло по уходу.