«Она золотая!»: в селе под Тюменью установили остановку из профнастила за три миллиона рублей

"Стопудово привлекалась проектная организация, особый индивидуальный дизайнерский подход, конструктивные решения с уникальным подходом лучших зарубежных практик", - комментируют в соцсетях. Фото из паблика "Наш Столичный | Тюменский район" "ВКонтакте"

Возмущению жителей столичного района Тюменской области нет предела. В марте в общем чате поселка глава Чикчинского муниципального образования Раис Аминов сообщил землякам, что в этом году поставят новую школьную остановку за три миллиона рублей.

– Нынче будет шикарная остановка за 3 млн рублей, и хочется, чтобы подъезд соответствовал, – заявил он.

Реальность превзошла все возможные ожидания. Кто-то предполагал, что новая остановка будет технологичной – с разъемами для usb, электронным табло и прочее. Три миллиона рублей все-таки! Однако на деле сельчане получили это – обычное сооружение из зеленого профлиста с деревянной скамейкой – так выглядят три миллиона рублей.

Слов негодования, вероятно, у местных жителей просто нет – только максимум сарказма. Скриншот из паблика "Наш Столичный | Тюменский район" "ВКонтакте"

Фото с «золотой остановкой» быстро разошлось в соцсетях. Слов негодования, вероятно, у местных жителей просто нет – только максимум сарказма. Тюменцы, помимо комментариев с предположением о том, сколько в действительности стоит эта остановка, постили саркастичные замечания в адрес администрации, построившей «фешенебельный» остановочный комплекс.

– Стопудово привлекалась проектная организация, особый индивидуальный дизайнерский подход, гармоничное сочетание цветов, проектирование фундамента и асфальта, причем сам асфальт – тоже дизайнерское решение в общую концепцию традиционных решений (чтоб не выделяться), а конструктивные решения с уникальным подходом лучших зарубежных практик, рассмотрением всех культурных ценностей, возможной агрессивной окружающей средой и подхода местного населения. Если с таким подходом ценообразование, то наверно продешевили, – предположил пользователь «ВКонтакте» Дмитрий Оборин.

Спустя сутки «разноса» местными жителями остановки, в соцсетях появилась еще одна любопытная публикация – с комментарием депутата Чикчинского МО Рамили Афлетуновой. По словам народной избранницы, средства выделенные на постройку остановочного комплекса возможно были перенаправлены на борьбу с коронавирусом.

– Забудьте уже про эту остановку и успокойтесь уже! Сейчас бюджетные деньги уходят на борьбу с коронавирусом, то есть на сохранение здоровья и жизни населения! – заявила парламентарий.

Про остановку свое мнение написала депутат Чикчинского МО Рамиля Афлетунова. Скриншот из паблика "Наш Столичный | Тюменский район" "ВКонтакте"

Глава Чикчинского МО Раис Аминов прокомментировал ситуацию. По его словам, между властью и населением возникло недопонимание.

– Сумма со скрин-сообщения в чате с жителями, растиражированная в социальных сетях, действительно имеет место, но речь в данном случае велась о другом остановочном комплексе, а не о том, что был представлен на фото. Ранее в чате с жителями я обсуждал вопрос возведения школьной остановки с обустройством прилегающей территории на улице Строителей в селе Чикча. В проекте заложено обустройство остановочной площадки и остановочного павильона, строительство заездного кармана для автобуса, обустройство тротуаров и искусственных водоотводных сооружений, пешеходных переходов, установка дорожных знаков, – заявил Аминов.

Позднее администрация отменила строительство этого остановочного комплекса на улице Строителей в Чикче, занявшись другим сооружением – возведением той самой «золотой» остановки. Она находится на улице Весенняя в КП «Усадьба Есаулова» (площадка индивидуальной жилой застройки).

– Это решение было принято в связи с необходимостью изменения маршрута школьного автобуса, потому что количество детей школьного возраста на площадке ИЖС «Усадьба Есаулова» кратно увеличилось, для обеспечения подвоза детей с этой территории к школе необходимо было оборудовать остановочный комплекс на данной площадке. Именно эта остановка и представлена на фото в социальных сетях, – сообщил Аминов.

Для постройки этой остановки потребовалось меньше денег, она не включает обустройство прилегающей территории. Новый маршрут школьного автобуса, включающий остановку на ул. Весенняя в «Усадьбе Есаулова», планируют запустить в октябре-ноябре этого года.

– Разработка проектно-сметной документации на обустройство дорожной инфраструктуры на площадке ИЖС «Усадьба Есаулова» запланирована на 2021 год, – подытожил Аминов.