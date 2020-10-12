Библиотека на колёсах: тюменцы могут прочесть новинки литературы, запрыгнув в старенький «Библиобус»

Библиотека на колёсах Фото: Виктория Стеблова

Взгляните на это автобус с яркой надписью «Библиобус». Он уже старый и часто ломается, но тюменцы всех возрастов города всегда ждут его в своих микрорайонах. «Библиобус» перевозит ценный груз - книги. Среди них тюменцы могут найти любое произведение на свой вкус, а если не нашли, то заказать на следующий раз. И библиотека на колёсах обязательно пополнит свой запас.

- Библиотека на колёсах существует в Тюмени уже 13 лет. В городе стремительно растут новые микрорайоны, а библиотек в них нет, поэтому с каждым годом спрос растёт. Посещаемость нашего «Библиобуса» зависит от стоянок. Когда она долгая, посетить автобус могут больше 50 человек, а если короткая, то человек 20. В день бывает по две стоянки, - рассказала о работе «Библиобуса» заведующая Антонина Владимировна.

Гости "Библиобуса" Фото: Виктория Стеблова

Жительница ЖК «Звездный» рассказала, что о «Библиобусе» узнала из объявлений в социальных сетях: там есть расписание, когда автобус с книгами будет в нужном месте. Такую библиотеку девушка посещает достаточно давно и приходит в неё не одна, а с шестилетним сыном, так есть хороший выбор детской литературы. Также Елена признаётся, что в период карантина скучала по «приезжающей» библиотеке.

- Я случайно увидела «Библиобус», когда гуляла с ребенком во дворе. Когда увидели его во второй раз, подошли и поинтересовались, что же это за чудо-автобус. Мы уже в третий раз его посещаем, нам очень нравится. Выбор книг просто замечательный. Всю библиотеку дома не заведешь, ребёнку постоянно нужно новые книги читать, поэтому здорово, что есть возможность не копить дома макулатуру большими стопками, - поделилась своим отзывом жительница города Тюмени Мария.

Маленькие посетители Фото: Виктория Стеблова

В «Библиобус» приходят не только жители микрорайонов, где он останавливается, но и тюменцы из ближайших районов. Пенсионерка Мария Егоровна поделилась, что ходить ей уже тяжело, но не приезжать в «Библиобус» она не может, потому что это «прекрасное место». Хороший подбор литературы, приветливые сотрудники, а главное – всегда есть новинки.

В связи с условиями повышенной готовности, все книги, которые возвращают читатели, обязательно проходят пятидневный карантин. А если вы вдруг забыли маску дома, то на входе в «Библиобус» вам обязательно её дадут.