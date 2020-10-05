Ты «агришься» или «ролфишь»? Сможет ли тюменская мама распознать молодёжный сленг?

Сленг современного ребенка
Фото: Татьяна Коркина
Сленг современных детей меняется настолько быстро, что родители просто не успевают за своими детьми, которые включают в речь заимствованные слова. Мы попросили одиннадцатиклассницу Евгению составить список самых часто употребляемых слов, которые непонятны старшему поколению, и протестировать свою маму Илину на знание подросткового сленга. Проверьте и себя: сможете ли вы понять своего ребёнка? Только не подглядывайте в ответы (и послушайте аудио).
1. Кто такой «краш»?
Ответ мамы: Я даже не знаю… что-то современное. Наверное, это когда кого-то где-то украли.
Правильный ответ: «краш» в современном сленге – мальчик, который тебе нравится.
2. Что такое «сторис»?
Ответ мамы: Любовная история.
Правильный ответ: «сторис» – это фотография в Instagram, которая пропадает через 24 часа.
3. Что такое «ЛОЛ»?
Ответ мамы: Хорошо, отлично!
Правильный ответ: словом «ЛОЛ» подростки называют смех, юмор. Дословно слово «ЛОЛ» означает «ха-ха-ха».
4. Что такое «рофл»?
Ответ мамы: Это что-то на английском, я не знаю. Ещё раз повтори. Есть, наверное, какой-то перевод?
Правильный ответ: «рофл» в переводе на русский язык обозначает шутку.
5. Когда ты «агришься», ты что делаешь?
Ответ мамы: Где вы такие слова-то берёте? Наверное, что-то по типу «чекинишься».
Правильный ответ: слово «агришься» современные подростки используют в значении «злишься».
5. А «годнота» – это что?
Ответ мамы: Беднота.
Правильный ответ: «годнота» на самом деле несёт в себе смысл чего-то стоящего, хорошего.
6. Что такое «кринж»?
Ответ мамы: Наверное, это означает что-то заскринить.
Правильный ответ: «кринж» означает стыд.
7. Что означает фраза «залететь в рек»?
Ответ мамы: Зарегистрироваться где-то. Или что-то похожее.
Правильный ответ: «залететь в рек» – значит попасть в рекомендации в Tik Tok и набрать много лайков и просмотров.
8. Когда ты «шиппертишь», ты что делаешь?
Ответ мамы: Да где вы такие слова-то берёте? Их даже в словарях нет. У меня даже в голове такое слово не укладывается. Промышлять чем-то, может быть?
Правильный ответ: «шиппертить» означает сводить двух людей между собой.
Также Женя поделилась с нами ещё парочкой интересных для старших поколений слов:
«пруф» – доказательство;
«чилл» – отдых;
«хейтер» – враг;
«мерч» – фирменные вещи.
Чтобы понимать современных школьников, нам, взрослым, необходимо запомнить эти интересные словечки. Ведь главное – быть с детьми на одной волне.