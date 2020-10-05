Ты «агришься» или «ролфишь»? Сможет ли тюменская мама распознать молодёжный сленг?

Сленг современного ребенка Фото: Татьяна Коркина

Сленг современных детей меняется настолько быстро, что родители просто не успевают за своими детьми, которые включают в речь заимствованные слова. Мы попросили одиннадцатиклассницу Евгению составить список самых часто употребляемых слов, которые непонятны старшему поколению, и протестировать свою маму Илину на знание подросткового сленга. Проверьте и себя: сможете ли вы понять своего ребёнка? Только не подглядывайте в ответы (и послушайте аудио).

1. Кто такой «краш»?

Ответ мамы: Я даже не знаю… что-то современное. Наверное, это когда кого-то где-то украли.

Правильный ответ: «краш» в современном сленге – мальчик, который тебе нравится.

2. Что такое «сторис»?

Ответ мамы: Любовная история.

Правильный ответ: «сторис» – это фотография в Instagram, которая пропадает через 24 часа.

3. Что такое «ЛОЛ»?

Ответ мамы: Хорошо, отлично!

Правильный ответ: словом «ЛОЛ» подростки называют смех, юмор. Дословно слово «ЛОЛ» означает «ха-ха-ха».

4. Что такое «рофл»?

Ответ мамы: Это что-то на английском, я не знаю. Ещё раз повтори. Есть, наверное, какой-то перевод?

Правильный ответ: «рофл» в переводе на русский язык обозначает шутку.

5. Когда ты «агришься», ты что делаешь?

Ответ мамы: Где вы такие слова-то берёте? Наверное, что-то по типу «чекинишься».

Правильный ответ: слово «агришься» современные подростки используют в значении «злишься».

5. А «годнота» – это что?

Ответ мамы: Беднота.

Правильный ответ: «годнота» на самом деле несёт в себе смысл чего-то стоящего, хорошего.

6. Что такое «кринж»?

Ответ мамы: Наверное, это означает что-то заскринить.

Правильный ответ: «кринж» означает стыд.

7. Что означает фраза «залететь в рек»?

Ответ мамы: Зарегистрироваться где-то. Или что-то похожее.

Правильный ответ: «залететь в рек» – значит попасть в рекомендации в Tik Tok и набрать много лайков и просмотров.

8. Когда ты «шиппертишь», ты что делаешь?

Ответ мамы: Да где вы такие слова-то берёте? Их даже в словарях нет. У меня даже в голове такое слово не укладывается. Промышлять чем-то, может быть?

Правильный ответ: «шиппертить» означает сводить двух людей между собой.

Также Женя поделилась с нами ещё парочкой интересных для старших поколений слов:

«пруф» – доказательство;

«чилл» – отдых;

«хейтер» – враг;

«мерч» – фирменные вещи.

Чтобы понимать современных школьников, нам, взрослым, необходимо запомнить эти интересные словечки. Ведь главное – быть с детьми на одной волне.