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«На вид я лялька»: тюменка с криминальным прошлым стала участницей пятого сезона шоу «Пацанки»

Наталья Стрельникова пришла на проект ради дочери
Виктория Стеблова
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Участница пятого сезона шоу "Пацанки" Наташа Стрельникова

Участница пятого сезона шоу "Пацанки" Наташа Стрельникова

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наташа Стрельникова – обычная 28-летняя девушка с необычным прошлым. В возрасте 18 лет она попала в тюрьму за то, что в столь раннем возрасте была членом ОПГ, находившейся в розыске.

– На вид я лялька такая, но у меня было девять сотрясений. Битой чашку коленную раздробили, – рассказывает о себе участница шоу.

Её нельзя напугать ни дракой, не тюрьмой. Единственное, чего боится Наталья, это своего прошлого. В интервью она признаётся в том, что её изнасиловали шесть человек, когда она попала в места лишения свободы.

– Это просто ужасно, я не могла спать. Засыпала, и мне кошмары снились, это было жутко, – продолжает свою историю Наталья.

У Наташи есть маленькая дочь. На шоу «Пацанки» девушка пошла ради дочери – Стрельникова признаётся, что при нынешнем образе жизни не может дать ребёнку то, чего дочка заслуживает.

Как сложится судьба Наташи в шоу, узнаем уже совсем скоро: новый сезон проекта стартовал 24 сентября.

Телевизор: Шоу

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