«Пришло время меняться»: глава Росприроднадзора Светлана Радионова проводит проверку в Тюменской области

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова

Центральныи аппарат Росприроднадзора проводит комплексную проверку Северо-Уральского территориального подразделения. Специалисты второй день работают на юге Тюменской области, в ХМАО и ЯНАО. Об этом заявила в своем аккаунте Instagram глава ведомства Светлана Радионова.

– Мы долго откладывали: реорганизация, нагрузка, ковид. Но все-таки доехали – работаем второй день. Конечно, никто и не ожидал обнаружить здесь территорию победившего экологического благополучия. Но картина пока грустная. Претензии не только и не столько к работникам территориального органа, сколько к самим «привычкам» – как в области надзора, так и со стороны самих природопользователей, – заявила она. – А ведь это огромные регионы с развитой добычей углеводородного сырья и многого другого. Туда вкладывают миллиарды рублей . А мы видим отсутствие единообразия, ярко выраженные «персональные» подходы и тому подобное.

По словам Радионовой, это дает почву для принятия центральным аппаратом системных решении , административных и иных выводов. Ведомству предстоит большая работа по широкому кругу вопросов.

– Конкретику пока не пишу. Жду промежуточных итогов. Очень советую всем: отнеситесь серьезно к тем результатам, что будут обозначены в отношении всех сторон после проверки. Пришло время меняться. По-хорошему или по-плохому – выбор каждого, – подытожила Светлана Радионова.

О том, что Росприроднадзор приедет с проверкой в Тюменскую область, глава ведомства заявила в июле 2020 года на открытом обсуждении в Общественной палате РФ.

– Давайте перестанем делать вид, что мы чего-то не видим, – призвала собравшихся в зале глава Росприроднадзора Светлана Радионова. – Нам есть о чем говорить! Как будем восстанавливать? Деньгами, интеллектом, научной мыслью, конкретными поступками, надзором – всем будем восстанавливать. Потому что так жить нельзя.

Росприроднадзор проверит 426 предприятий в Арктике, оценивая ущерб, нанесенный природе аварией в Норильске. Завершить работу планируется в 2021 году. Параллельно собственную проверку проведет Ростехнадзор.

Дополним, в конце сентября сотрудники Ростехнадзора и МЧС России провели учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на объектах, эксплуатирующихся на территории юга Тюменской области (АО «Антипинский НПЗ»), Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ООО «Газпром нефть Ямал»).

Так, в рамках программы тренировочных мероприятий специалисты ликвидировали условную чрезвычайную ситуацию на Туринской нефтебазе АО «Газпром нефть Терминал». По легенде учений на объекте произошла разгерметизация резервуара и разлив около 3 000 тонн дизтоплива. На нефтебазе были оперативно приостановлены технологические операции и оповещены все взаимодействующие структуры. Прибывшие на место тренировочного вызова подразделения 32-го пожарно-спасательного отряда осуществили необходимые меры по защите соседних резервуаров. Профессиональное аварийно-спасательное подразделение «Огнеборец» развернуло нефтесборное оборудование, откачало нефтепродукты в ёмкости временного хранения для последующей транспортировки и утилизации. Так на практике были отработаны вопросы межведомственного взаимодействия при ликвидации крупномасштабной ЧС.