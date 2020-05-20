Растущая роль НКО: социальные предприниматели расширяют сферу влияния

Забота о пожилых - важная составляющая работы СО НКО

Тюменская область давно входит в число лидеров среди регионов России по численности социально активных некоммерческих организаций. Только в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг Тюменской области на сегодняшний день входят 15 организаций, что является одним из лучших показателей в стране.

Всего же, по данным Минюста, в Тюменской области действуют более 2,1 тысячи некоммерческих организаций. Они осуществляют свою деятельность в самых разных направлениях, таких как оказание помощи незащищенным категориям населения, волонтерские движения, реализация проектов в сфере культуры, науки, образования и так далее. Как отмечают региональные эксперты, в Тюменской области очень много энтузиастов с активной жизненной позицией, поэтому система некоммерческих организаций получило такое развитие. Как отмечают эксперты, роль НКО в реализации социальных функций государства становится все более значимой, особенно в свете расширения полномочий социально ориентированных некоммерческих структур в сотрудничестве с государственными органами власти.

Общественники реализуют проекты по поддержке любительских творческих коллективов

Широкий функционал

В нашем регионе социальные предприниматели берут на себя такие задачи как социальная поддержка и защита граждан, оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, беженцам и вынужденным переселенцам, охрана окружающей среды и защита животных, содержание объектов исторического и культурного значения, оказание безвозмездной юридической помощи, правовое просвещение, защита прав и свобод, благотворительная деятельность, патриотическое воспитание и многое другое.

Также НКО занимаются проведением поисковых работ, установлением имен погибших и пропавших без вести во время войны, участвуют в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, проводят социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.

Организуют мероприятия по реабилитации наркозависимых, участвуют в проектах по повышению мобильности трудовых ресурсов, в сфере защиты семьи, детства, материнства и отцовства, укрепления традиционных семейных ценностей, работают с сиротами и неблагополучными семьями.

Грантовая поддержка

Одной из эффективных форм государственной поддержки НКО сегодня является система президентских грантов, в рамках которых социально ориентированные организации реализуют общественно значимые проекты по всей стране.

В последнем конкурсе президентских грантов, который завершился в апреле, Тюменская область заняла первое место среди регионов УрФО по доле заявок от общего количества НКО в регионе. Для Тюменской области доля заявок составила 8,4%, далее идет Курганская область (8,1%) и ХМАО (8%). Вcего от Тюменской области на конкурс было подано 178 заявок. Всего, по данным Фонда президентских грантов, поступило более 11 тысяч проектов.

Большинство представленных проектов связаны с вопросами охраны здоровья, сохранения исторической памяти и социальной поддержки граждан. Благодаря информационной платформе фонда все желающие могли подготовить и подать заявки на участие в конкурсе, не выходя из дома.

Итоги конкурса будут подведены в июне и с 1 июля фонд начнет финансирование победивших проектов. Между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.

Добавим, что в начале года победителями первого конкурса Фонда президентских грантов 2020 года были признаны 23 проекта НКО Тюменской области. Тюменские общественники на реализацию своих проектов получили более 38 с половиной миллионов рублей.

Самый большой грант в размере 6,7 миллиона рублей получила ишимская городская общественная организация «Федерация конного спорта». В проект «На лошадке в здоровую жизнь» организаторы курсов иппотерапии вложат еще 6,1 миллиона рублей из других источников.

Одним из важных направлений СО НКО является работа с инвалидами

Как рассказали авторы проекта, на полученные средства для круглогодичной работы по иппотерапии построен отапливаемый манеж, бескаркасный ангар. Заключены договоры со специалистами и волонтерами. Сформированы целевые группы из 120 детей-инвалидов от 5 до 18 лет, а также их родственников и педагогов детских образовательных учреждений.

Другие проекты посвящены образовательным программам по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры и искусства, реабилитации инвалидов, сохранению исторической памяти, благоустройству мест военных захоронений, изданию книг к юбилею Победы, поддержке семьи, укреплению межнациональных отношений и так далее.

Поправки в Конституцию повысят статус НКО

К серьезным изменениям в статусе НКО приведут поправки в Конституцию России, принятие которых должно произойти в этом году. Изменения основного закона определят принципиально новую роль некоммерческих организаций формировании социальной политики. Как отмечает президент некоммерческой организации «Национально-культурная автономия казахов Тюменской области» Есенгалий Ибраев, внесение поправок будем важным шагом в направлении создания в стране социального государства.

– Это повысит роль институтов гражданского общества в принятии ключевых государственных решений. Сегодня в стране благодаря общественным некоммерческим организациям различной направленности проводятся благотворительные акции, ведется работа по защите прав граждан, регулируются вопросы в сфере межнациональных отношений. Более акцентированное взаимодействие с государственными структурами, которое будет закреплено в главном правовом документе страны, только подчеркнет важность работы общественников, – отметил представитель сектора НКО.

Правительство будет осуществлять меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивать их участие в выработке и проведении государственной политики. Обязанность государства поддерживать НКО и волонтерские движения станет важным подспорьем для повышения общественной активности населения, уверена глава совета региональной общественной организации «Общество русской культуры» Тамара Трунилова.

– То, что неравнодушные, социально активные россияне получат поддержку от органов власти, смогут вести с ними активный равноправный диалог, имеет большое значение для развития системы НКО и добровольчества на постоянной основе. Люди будут чувствовать, что их работу видят и ценят, это очень важно в сегодняшних условиях, – отмечает эксперт.