Социальные проекты Тюменской области: кто побеждает в конкурсах президентских грантов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюменской области десятки социально ориентированных некоммерческих организаций ежегодно становятся победителями конкурсов президентских грантов, представляя на рассмотрение масштабные проекты, которые имеют большое общественное значение для жителей региона. Порой суммы грантов доходят до нескольких миллионов рублей.

На эти средства тюменские общественники запускают программы помощи инвалидам, сиротам, другим группам нуждающихся, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводят образовательные, культурные, спортивные мероприятия, реализуют другие важные проекты, которые меняют общественное пространство. Рассмотрим несколько примеров социальных проектов, которые были выдвинуты на получение грантов президента России и победили в конкурсе.

Спорт без границ

Заводоуковское районное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» вошло в число победителей первого конкурса президентских грантов в 2018 году и получило финансовую поддержку на реализацию своего проекта «Я МОГУ!». Проект был направлен на создание комфортных условий для занятий спортом людей с ограниченными возможностями.

Инициаторы проекта предложили приобрести специализированное спортивное оборудование для организации занятий инвалидов адаптивной физической культурой и проведение спортивно-массовых мероприятий. Размер грантовой поддержки проекта составил 458 957 рублей.

В число победителей по итогам первого конкурса президентских грантов 2018 года вошел и Центр развития социальных проекторов Тюменской области «Милосердие». Но получил грант на реализацию своего проекта «Шаг в новую жизнь».

В Тюмени развиваются социально ориентированные НКО Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Проект направлен на создание условий и организацию социально-психологического сопровождения, реабилитации и ресоциализации подопечных Центра помощи «Милосердие». Из числа подопечных выделены несколько групп благополучателей. Это лица без определенного места жительства, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей, люди с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках проекта сформированы группы благополучателей, составлены индивидуальные профили. Организовано социально-психологическое сопровождение людей, нуждающихся в помощи. Общественники создали реабилитационную среду, а также провели реабилитационные мероприятия, обеспечили ресоциализацию, организация информационного сопровождения проекта и взаимодействия с предприятиями готовыми предоставлять работу благополучателям проекта. Размер гранта составил 499 674 рублей.

Инвестиции в будущее

Ряд общественных инициатив направлены на поддержку детей и молодежи. В том числе тех, кто особенно нуждается в помощи.

Так, Тюменская региональная благотворительная организация «Открой мне мир» получила грант на реализацию одноименного проекта по формированию жизненной компетенции подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в том числе с аутизмом.

Проект называется «Рабочая модель учебно-тренировочной квартиры – центра по формированию жизненной компетенции подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра». Он призван научить и адаптировать подростков с нарушениями в развитии к жизни в социуме, самостоятельности в быту. Достичь этого можно с помощью тренировки в реальных условиях при участии тьюторов. Целевой группой проекта стали семьи, воспитывающие детей с нарушениями развития и аутизмом.

В проекте предусмотрены такие пункты как приобретение навыков передвижения на общественном транспорте, правил поведения при посещении общественных мест, посещение магазина, а также приготовление пищи, уборка квартиры, планирование распорядка дня и досуга. Подобное обучение не эффективно в условиях реабилитационного центра и возможно только в условиях реального жизненного пространства человека – квартиры, аренда которой предусмотрена за счет средств гранта, размер которого составил 2 907 495 рублей.

Тюменское областное общественное детское движение "ЧИР" получило финансовую поддержку на реализацию межсетевого проекта допрофессиональной подготовки членов школьных лесничеств Тюменской области.

Социальные предприниматели любят заниматься творчеством Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Деятельность по проекту предусматривает развитие у подрастающего поколения допрофессиональных компетенций в сфере лесного хозяйства. Организация предложила разработать и внедрить современные профильные программы лесохозяйственной деятельности. Это будет способствовать формированию социально-значимой активности школьных лесничеств Тюменской области, обеспечит развитие институтов наставничества в сфере лесного хозяйства.

В рамках реализации проекта была предусмотрена закупка нового технологичного и методического оборудования. Размер грантовой поддержки проекта составил 2 517 600 рублей.

Актуальная тема

Среди недавних проектов, которые заявлены для получения президентского гранта, можно отметить «ФОРУМ-интенсив антиCOVID-19». Заявка в этом году подал центр развития образовательных и культурных проектов "Рыжее счастье". Как отметили авторы проекта, пандемия привела к большому количеству летальных исходов среди медиков в России: более 6,83% от общего количества погибших. Это более 500 медиков: врачей, медсестер, фельдшеров.

Цель инициативы – реабилитировать медицинских работников и добровольцев, которые участвуют в оказании медицинской помощи людям, болеющим коронавирусом. Также задача общественников заключается в том, чтобы с помощью средств гранта создать условия для повышения уровня компетенций медицинских работников в борьбе с последствиями этого заболевания через обмен опытом с региональными коллегами. Также важно повысить навыки профессиональной деятельности волонтеров-добровольцев, которые участвуют в обслуживании населения и заняты в решении различных задач.

Работа медиков в защитных костюмах, не применяемых в обычной практике, оказалась дополнительным фактором стресса. В период пандемии медработники сталкивались с большим количеством смертей пациентов и не имели возможности оказать необходимую помощь, так как свойства вируса-возбудителя были изучены недостаточно. В этих условиях работу медиков по напряженности можно приравнять к работе в зоне боевых действий, отмечали инициаторы проекта. Примечательно, что для его реализации проекта его авторы выбрали Дагестан, где медицинская отрасль понесла серьезные потери. В республике от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались более 40 медиков.

Неиссякаемый источник

Это лишь несколько примеров эффективной работы социально ориентированных НКО Тюменской области, которые реализуют общественно значимые инициативы не только внутри региона, но и за его пределами. И проектов, которые заслуживают внимания и поддержки как региональных структур, так и на федеральном уровне, становится все больше. Как отмечают эксперты в сфере работы некоммерческих организаций, данная сфера – неиссякаемый источник идей для социально-экономического развития регионов и страны в целом.

Напомним, в Тюменской области зарегистрировано более двух тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций. Они осуществляют деятельность по самым разным направлениям, оказывая помощь органам власти в повышении уровня жизни, участвуя в социальной поддержке незащищенных слоев населения, благоустройстве, обеспечении безопасности и так далее.

При этом сфера полномочий СО НКО постепенно расширяется. Они берут не себя все больше социальных задач, с которыми не всегда могут справиться официальные структуры. Поэтому и в дальнейшем третий сектор будет получать весомую поддержку от государства.