«Лучше всех!»: гимнастка из Тюмени снялась для шоу «Первого канала». Фото: Жар-Птица

Десятилетняя воспитанница Дома культуры и творчества «Торфяник» Арина Черепова и её преподаватель, руководитель студии воздушной гимнастики «Жар-птица» Эвелина Эминова приняли участие в шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале.

Девочка получила долгожданную медаль "Лучше всех". Фото: Жар-Птица

Спортсменки отправились в Москву, где провели несколько дней на съёмках популярной программы. Первый раз заявку на кастинг отправляли еще в 2018 году, тогда Арина готовила парный номер вместе с мальчиком, но пройти отбор так и не удалось. В этом году организаторы шоу сами попросили прислать видео с новыми выступлениями и пригласили гимнастку поучаствовать в проекте.

Арина продемонстрировала танец на воздушном кольце и показала себя как профессионал своего дела, выполнив программу без ошибок и потратив на это всего один дубль.

– Было одновременно и волнительно, и радостно, что заметили ребёнка из нашей студии, – комментирует успех ученицы Эвелина Эминова. – Это большая ответственность и хорошая возможность показать себя. Все дети очень старательные. Желаем всем больших успехов и наград, а раз у нас есть опыт в шоу, будем стараться еще больше.

Арина с Эвелиной. Фото: Жар-Птица

Когда выпуск шоу с участием Арины покажут на Первом, пока неизвестно.