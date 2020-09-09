Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 10 сентября 2020 года: ждать детей с кружков в коридоре нельзя

В Тюменской области запретили ждать детей с кружков в коридоре. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 48 и составило 8 206 человек.

Всего зараженных: 8 206.

Режим повышенной готовности: до 14 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 21 человек выздоровел (за весь период выздоровели 7 173), 11 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 657 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 567 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончался 31 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюменской области составили список обязательных требований, которые культурно-досуговые организации обязаны соблюдать во время действия в регионе режима повышенной готовности. «Досталось» не только зрителям, но и самим артистам. Так, учреждениям запретили проводить культурно-досуговые мероприятия с большим количеством участников. Артистам на сцене рекомендовали соблюдать социальную дистанцию, а на уличные мероприятия не будут допускать более 50 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 218 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 22,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 142 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6 409 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 041 007 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 135 летальных исходов, выздоровели 856 458 человек.