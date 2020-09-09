Тюменским артистам на сцене рекомендовали соблюдать социальную дистанцию. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области составили список обязательных требований, которые культурно-досуговые организации обязаны соблюдать во время действия в регионе режима повышенной готовности. «Досталось» не только самим зрителям, но и артистам.

Так, согласно изменениям, которые были внесены в приложение № 2 к постановлению правительства региона «О введении режима повышенной готовности», учреждениям запретили проводить культурно-досуговые мероприятия с большим количеством участников. Артистам на сцене рекомендовали соблюдать социальную дистанцию, а на уличные мероприятия не будут допускать более 50 человек.

По информации опертшатаба, также сопровождающим запрещено ожидать детей с занятий в кружках внутри помещений. Исключение делается лишь для тех, у кого дети с ограниченными возможностями здоровья.