Дистанционная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: плюсы и минусы. Фото - pixabay.com.

В этом году ученики столкнулись с большими трудностями: нервный процесс отмены ОГЭ, перенос ЕГЭ почти на полтора месяца, дистанционное обучение, которое не всегда было качественным. Отмены экзаменов в этом году не стоит, но вот задуматься о том, чтобы готовиться к экзаменам в онлайн-режиме стоит однозначно.

Специально для читателей тюменской Комсомольской правды эксперты образовательной компании MAXIMUM Education подготовили список плюсов и минусов онлайн-подготовки к экзаменам.

Преимущества.

Кроме очевидных плюсов вроде экономии времени на дорогу можно выделить и другие:

1. Онлайн дешевле. Чаще всего цена на покупку онлайн-курсов намного ниже, чем на офлайн-курсы или очные занятия с репетитором, ведь учебному центру не нужно вкладываться в аренду, репетитору —тратить время на дорогу к ученику.

2. Большой выбор. Обычно найти репетитора сложно, ведь это должен быть человек, который а) хорошо знает предмет и формат экзамена б) умеет найти контакт с ребёнком в) сможет приехать к вам домой. В онлайн, не выходя из дома, ребенок может заниматься не только с лучшими преподавателями Тюмени, но и России.

При выборе преподавателя убедитесь, что он:

— составил программу обучения, то есть не придумывает, чем собирается заниматься с учеником на ходу.

— может подтвердить свою квалификацию собственным высоким баллом ЕГЭ (чаще школьникам комфортнее заниматься с теми, кто сам прошел через экзамен).

— знает формат экзамена и критерии оценивания второй части.

— способен говорить с ребёнком на одном языке и увлекает его собственным примером, может постоянно поддерживать мотивацию.

— хорошо визуализирует материал. Презентации должны быть читабельны: без сплошного текста и с теорией, структурированной в таблицы и схемы.

— отслеживает прогресс ученика и может подтвердить его результатами контрольных и пробных экзаменов.

3. Используются технологии. На курсах часто есть платформы, которые поддерживают школьника на протяжении всего этапа его обучения: онлайн-модули, мобильные приложения, где собраны теория, домашние задания, видео-уроки.

Однако такой приятный бонус есть не везде. При выборе курсов обращайте внимания на эти аспекты, так как для детей это привычная среда. Если преподаватель просто скидывает материалы в чат, то эффекта от этого будет мало: информация быстро теряется и никогда не пересматривается. Поэтому важно, чтобы всё было собрано в одном месте.

Недостатки.

Онлайн-обучение требует от ученика самодисциплины и готовности много работать. Обратите внимание на следующие моменты:

1. Нужна серьёзная мотивация. Если у ребёнка нет цели сдать хорошо экзамен, сложно будет заставить его сидеть перед компьютером и учиться. В онлайн-формате очень важна вовлеченность самого ученика, поэтому родителям необходимо его мотивировать и поощрять за успехи.

Также ребёнка важно научить дисциплине. Нужно чётко понимать, когда заниматься школьными уроками, а когда готовиться к экзамену.

2. Пропадает эффект «живого общения». Для многих ребят очень важно находиться в коллективе и видеть преподавателя в живую. Поэтому самый эффективный вариант — смешанный, когда часть занятий проходят офлайн, часть в онлайн. Этот вариант — хороший выход для ребят, которые хотят чувствовать себя в группе, но при этом у них нет времени на то, чтобы ездить в учебный центр два раза в неделю.

Иногда проблема нехватки «живого общения» возникает не из-за формата онлайн, а из-за того, что преподаватель не умеет работать в онлайн с группами. Ребёнок по большей части отсиживается, а потом чувствует, что ему не хватает внимания преподавателя. Также на такое восприятие мог повлиять опыт дистанционного обучения, ведь многие школы просто не были готовы к формату.

Существуют принципы, позволяющие контролировать, чтобы ребенок не терял концентрацию, и каждый ученик получал достаточно внимания. Дело здесь не в офлайн или онлайн-формате, а в том, насколько преподаватель умеет качественно задействовать учеников.

Уточните, есть ли возможность посетить пробный урок, чтобы убедиться в компетентности преподавателя и качестве материалов. Как правило, такие пробные уроки проводятся бесплатно.

Для тех ребят, кому онлайн пришелся по душе, открывается большое пространство для выбора способов подготовки. Подростки всегда легко адаптируются к изменениям, а жизнь в онлайн давно уже стала для них привычной и комфортной. Поэтому онлайн-обучение — это то, что нужно обязательно рассматривать и пробовать при выборе вариантов подготовки ребенка к экзаменам.

Удачи!