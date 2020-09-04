Талантливые старшеклассники региона сели за парты «Роснефть-классов». Фото из архива компании.

Первое сентября – праздник не только для первоклашек, но и для будущих выпускников школы №25. Самым талантливым десяти – и одиннадцатиклассникам Тюменской области предстоит грызть гранит науки в «Роснефть-классе» - уникальной профильной аудитории, оборудованной по последнему слову техники.

Взаимовыгодное партнёрство

Эффективность обучения в «Роснефть-классе» говорит сама за себя. В этом году тринадцать выпускников получили высокие баллы по математике на ЕГЭ, десять человек – высокие баллы по русскому языку и три – по физике. Четыре выпускника окончили школу с золотыми медалями. За два года ученики «Роснефть-класса» проявили себя в научных, общественных и творческих конкурсах, заняли высокие места на всероссийских олимпиадах и участвовали в обучающих программах Образовательного центра «Сириус».

Профильные предметы для школьников ведут преподаватели Тюменского индустриального университета, опорного вуза компании Роснефть. Основная цель обучения – не только в углублённой подготовке, но и в профессиональной ориентации, чтобы ребята поступили на востребованные нефтяные специальности.

По мнению директора школы №25 Светланы Дубонос, сегодня сотрудничество «РН-Уватнефтегаз», школы и ТИУ – это взаимовыгодное партнёрство, аналогов которому в области нет. Благодаря общему делу, ребята ездят на экскурсии – на Кальчинское месторождение – и видят реальную работу нефтяников.

- Мы набрали уже третий поток талантливых детей со всех школ города и области, - говорит Светлана Михайловна. – Они успешны, а наш педагогический коллектив помогает им развиться. Судите сами: четыре медалиста, баллы от 82 до 97 и поступление в ведущие вузы страны. Так что «РН-Уватнефтегаз» помогает не только укрепить материально-техническую базу нашей школу, но и знакомит ребят с профессией изнутри.

Фото из архива компании.

Лучшим – рабочие места

Действительно, многие выпускники «Роснефть-класса» успешно окончили школу, получили аттестаты и продолжили свой путь к знаниям в профильных российских вузах. В том числе, в Тюменском индустриальном университете и Московском техническом университете. Как отметил заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам ООО «РН-Уватнефтегаз» Сергей Аверьянов, компания гордится реализацией масштабного проекта.

- Мы много лет сотрудничаем с 25-й школой, которая в этом году отмечает свой 85-летний юбилей. Это одна из лучших школ области с достойным коллективом педагогов. Поэтому родители могут быть спокойны за будущее детей и качественное образование. Желаем в этом году вам упорно поработать, сделать правильный выбор и поступить в университет. Лучшим выпускникам компания предоставит рабочие места, чтобы вы трудились на благо области и страны, - говорит Сергей Аверьянов.

В качестве подарка на 85-летие школы и День знаний компания «РН-Уватнефтегаз» вручила директору два сертификата на покупку техники для профильных классов.

Напомним, первый в Тюмени «Роснефть-класс» открылся на базе школы № 25 два года назад. Он стал третьим по счёту в Тюменской области и 111-м – в России.