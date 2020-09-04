«До такого уровня ещё нужно дорасти»: россиянка – о том, почему переехала из Омска в Тюмень

Пять причин переехать в Тюмень Фото: pixabay.com

«А почему бы нам сюда не переехать?», спросила я в прошлом году мужа, когда мы приехали погостить в Тюмень. В городе есть всё: театры, площадки, музеи – в общем, сходить есть куда. Подумали-подумали, и, ровно через год, собрали чемоданы, решили насущные вопросы, связанные с квартирой и документами, наши себе жильё, загрузили в машину вещи первой необходимости и двинулись в путь.

Сейчас, прожив в городе пару недель, я могу выделить пять главных плюсов Тюмени:

1. Транспортная инфраструктура

Водительских прав и опыта вождения у меня нет, поэтому могу только озвучить слова мужа: «Дороги». Это главное, что ему больше всего нравится в Тюмени. Транспортные развязки на объездной – это современно, быстро и красиво. В Омске, конечно, есть развязки (или что-то на это похожее), но до такого уровня ещё нужно дорасти.

Улица Ленина в Омске Фото: Виктория Лежнина

2. Работа

Омск – город-миллионник. И в нём примерно столько же «однодневных» предприятий. Найти и устроиться на работу можно быстро, но так же быстро её можно потерять. Здесь численность настолько высока, что можно быстро найти другого сотрудника, да и ещё за меньшую зарплату. Тюмень же славится своими крупными предприятиями, так как город стремительно развивается, в отличие от Омска.

Набережная в Омске и набережная в Тюмени Фото: Виктория Лежнина

3. Недвижимость

В Тюмени цены на недвижимость на порядок выше омских, так как город находится на подъеме, и это можно понять. Цены – за качество и территориальную расположенность, как и в любом городе.

4. Культурно-развлекательные развлечения

Кино, концерты, спектакли, фестивали, музеи в наше время можно найти в любом городе. На мой взгляд, в Тюмени больше преобладают музеи и торговые центры. Преимущество Омска – в ресторанах и кофейнях.

Колесо обозрения в Омске и в Тюмени Фото: Виктория Лежнина

5. Достопримечательности

Тюменская набережная, Мост влюблённых и множество работающих (подчеркну) фонтанов, парки и архитектура в европейском стиле покорила нас своей красотой. В каждом уголке можно наблюдать отголоски Европы. А ещё – общественные туалеты, которых в Омске я никогда не увижу.

Общественные туалеты в Тюмени и Омске Фото: Виктория Лежнина

Как говорится в песне, «Думайте сами, решайте сами», готовы ли вы к новой главе в своей жизни. Из личного опыта скажу: это нелегко. Многие отговаривали, но мы держались стойко, потому что никто, кроме нас, не проживет эту жизнь.