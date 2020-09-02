В Тюменской области разъяренный волк кинулся на КамАЗ. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области явно чем-то раздосадованный волк вышел на дорогу, чтобы потрепать нервы водителю КамАЗа. Животное вцепилось острыми зубами в брызговик большегруза. Отказаться от своей идеи ему пришлось из-за криков мужчины.

Инцидент произошел в Викуловском районе в семидесяти километрах от Викулово на дороге в сторону поселка Ермаки. В администрации района, кстати, знают о произошедшем и предположили, что волк страдает бешенством.

Стоит отметить, что на сегодняшний день это первый подобный случай, произошедший в регионе в этом году. До этого фактов встреч с волками не фиксировалось.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в 2018 году в нескольких районах Тюменской области, а именно в Заводоуковском, Ялуторовском, Упоровском, Аромашевском, Уватском и Ярковском весной проводился отстрел волчьих стай. Хищники стали появляться вблизи населённых пунктов. Чтобы обезопасить людей, в областном Госохотуправлении приняли решение отрегулировать численность волков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменскую область пришли волки: граждан просят не паниковать

Это штатная ситуация в середине весны (подробнее)