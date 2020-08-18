Идея для стартапа: тюменец разработал уникальную крышу-трансформер для пикапа

Михаил Дроздов с помощью краудфандинга рассчитывает запустить серийное производство. Фото Михаила Дроздова

Оригинальная идея для стартапа возникла у тюменского изобретателя, любителя путешествий Михаила Дроздова, когда он решил сконструировать для грузового отсека своего пикапа уникальную многофункциональную крышку-трансформер. Свою задумку он реализовал год назад, а теперь рассчитывает заняться производством таких крыш для кузовов пикапов разных моделей. Для этого он объявил сбор средств через краудфандинг и уже получил немало откликов на свое изобретение.

Фото Михаила Дроздова

– Мы с компанией друзей часто путешествуем на автомобилях, в том числе по бездорожью, ездим в горы. Багажа и снаряжения в таких марш-бросках на природу как правило много. И хотя кузов у пикапа вместительный, тем не менее я столкнулся с проблемой сохранности груза. Крышки, которые предлагаются на рынке для пикапов, не отвечают всем моим требованиям к универсальности пикапа. Они либо вовсе декоративные, либо не обеспечивают герметичность, не защищают от попадания воды и чаще всего по своей конструкции навязывают какие-то ограничения, – говорит разработчик.

Еще когда он выбирал себе машину и ходил по салонам и авторынкам, рассказывает Михаил, был даже такой случай. Смотрит – стоит пикап с крышкой на кузове. Вроде неплохая, а заглянул внутрь – полный кузов воды.

Фото Михаила Дроздова

– Есть еще такая штука, называется кунг. Вещь неплохая, но и ее отмел: посмотрел у соседа – не устраивает. Ограничение объема и габаритов груза, обзора сзади, что создает угрозу безопасности движения. На выезде на природу не поспишь, так как размер все-таки не подходящий, ну и по дизайну редко увидишь что-то стоящее. В общем, долго перебирал крышки, выбор большой, но опять же по сути все они – заглушка на кузов, не более того, по функционалу много ограничений. В итоге, не найдя в продаже ничего, что бы отвечало всем моим запросам и потребностям, я решил сделать все сам, – делится Михаил.

Его профессиональная сфера деятельность связана с компьютерной графикой, архитектурной визуализацией, 3D-video, postproduction. То есть в техническом плане и по части разработки идей у Михаила большой опыт. Но главным было желание создать удобную и надежную конструкцию, с которой было бы комфортно путешествовать на автомобиле.

– Первым делом крыша должна быть надежной, защищать кузов от воды, пыли и грязи. Я занялся разработкой и создал конструкцию, которая не только служит качественной защитой кузова и его содержимого от внешней среды, осадков и грабителей, но и при необходимости может увеличивать его объем, а также превращаться в универсальную платформу, – рассказывает разработчик.

Фото Михаила Дроздова

У крышки есть прочная верхняя откидная часть, с помощью которой можно сделать кузов вдвое вместительнее. С поднятыми бортами в нем поместятся длинные доски, объемные грузы, которые не выпадут во время движения, и многое другое. Также можно сверху накинуть тент. Наконец, если бортики откинуть в стороны, получается ровная площадка шириной около трех метров.

Михаил с друзьями увлекается скалолазанием и часто ездит в горы. В таких местах иногда возникают сложности с поиском ровной поверхности. А на развернутой крыше его пикапа отлично умещается палатка.

Фото Михаила Дроздова

– А если туда еще положить надувной матрас, то спишь буквально как дома. Это не только комфортно, но и безопасно. В палатку на такой высоте никто не заползет, можно не бояться клещей. А один из друзей мне даже сказал, что в таком положении крышку можно использовать как мини-сцену, – делится Михаил Дроздов.

Аналогов такой разработке на рынке нет. В России это направление производства вообще не очень развито. А зарубежные производители предлагают более узконаправленную продукцию, рассчитанную на садовников, фермеров и так далее, замечает Михаил Дроздов. Его проект более универсален.

Фото Михаила Дроздова

– За год я успел испытать свое изобретение в разных условиях, когда ездили с друзьями по Уральским горам. И пришел к мысли, что мог бы предложить другим таким же любителям экстремального отдыха и поездок на природу свое полезное изобретение. У нас же много охотников, рыболовов, альпинистов и так далее. Помимо багажника и спального места, такую площадку можно использовать как разделочный стол, подставку под снаряжение и многое другое. Все уже испытано на себе, – отмечает Михаил.

Для запуска производства он продвигает свой проект через краудфандинговую платформу, чтобы привлечь средства. Михаил рассчитывает на помощь таких же путешественников, владельцев внедорожников и пикапов, которые, как и он, хотели бы более эффективно использовать возможности своих автомобилей.

Фото Михаила Дроздова

Конструкцию можно разработать индивидуально для каждой модели пикапов, которые различаются по своим характеристикам. Условно крышки можно будет разделить на три категории по габаритам, от маленьких для автомобилей типа Nissan NP 300, как у Михаила, до больших для таких монстров как Toyota Tundra. Цена может составлять от 80 до 130 тысяч рублей за весь комплект (крышка, дуга безопасности и комплектующие для использования ее в качестве кунга и площадки для кемпинга), что вполне по карману тем, кто может позволить себе мощный грузовичок.

Фото Михаила Дроздова

– Начать можно со сборки на заказ и постепенно перейти на мелкосерийное производство. Те же УАЗы, Mitsubishi L200, Mazda BT-50 – это все автомобили примерно одного класса со сходными параметрами, поэтому вполне можно разработать универсальные платформы и детали для разных моделей. В общем, есть куда развивать идею. Был бы спрос. И надо сказать, что многие заинтересовались, – поделился изобретатель.

Фото Михаила Дроздова

Тем более что сейчас, в условиях пандемии, толчок к развитию получил внутренний туризм. В связи с этим все больше любителей автопутешествий озадачиваются тем, чтобы транспорт был максимально приспособлен к дальним поездкам. В этом плане изобретение Михаила Дроздова может существенно расширить функционал автомобиля. Но для него главное, чтобы при этом заказчик был уверен в качестве продукции.

– У меня такой подход: если браться, то делать хорошо, на совесть, как для себя. Либо вообще этим лучше не заниматься, – заключил Михаил Дроздов.