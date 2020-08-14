«Покупателей стало меньше». Как родители тюменских школьников собирают детей к учебному году

Спрос на школьную продукцию в канун 1 сентября в этом году ниже, чем в предыдущие Фото: Есен Абилькенов

Школы Тюменской области с 1 сентября должны начать работу в очном режиме. Об этом, напомним, заявил губернатор Александр Моор во время недавней пресс-конференции. Окончательное решение по работе образовательных учреждений сегодня принял оперативный штаб. Однако все идет к тому, что с начала учебного года дети все же вернутся в классы.

Торговля школьными принадлежностями идет в обычном режиме Фото: Есен Абилькенов

В связи с неопределенностью по поводу формы обучения в новом учебном году, которую испытывали родители школьников большую часть лета, многие не могли определиться, надо ли закупаться тетрадями, канцелярией и формой к 1 сентября. Или дети снова усядутся за домашние компьютеры? Теперь, когда картина начинает проясняться, тюменцы отправились по торговым центрам и школьным ярмаркам, чтобы собрать детей на учебу. Но, как отмечают продавцы, покупателей школьной продукции в этом августе меньше, чем в предыдущие годы.

Родители первоклассников приходят с большими списками того, что нужно купить к 1 сентября Фото: Есен Абилькенов

В основном берут тетради, дневники, канцелярию, одежду Фото: Есен Абилькенов

Как поделилась продавец одного из павильонов традиционной «Школьной ярмарки» в выставочном зале Кристина, многие родители до сих пор не уверены, что учебный год пройдет в обычном режиме.

Ажиотажа в преддверии начала учебного года не наблюдается Фото: Есен Абилькенов

– Часть населения еще предполагает, что дети будут, как весной, учиться дистанционно, поэтому не спешат за школьными товарами в магазины и на рынки. А из тех, кто слышал об очной форме, часть уверена, что это продлится недолго, и через месяц-другой детей снова отправят по домам. Поэтому сомнения еще присутствуют, нужно ли готовиться, покупать что-то, или можно на этом сэкономить. Так что спрос снизился по сравнению с предыдущими годами, – говорит Кристина.

Многие не уверены, что с 1 сентября школы заработают в обычном режиме Фото: Есен Абилькенов

Из тех, кто все же решил собрать детей на любой случай, главным образом берут тетради, дневники, пеналы, ручки, карандаши, одежду, добавляет продавец школьных товаров. Как обычно, значительно больше потребностей и затрат у родителей первоклашек. Они приходят с обширным списком товаров для учебы.

Еще одна представительница торговой точки, предлагающей школьные товары, Ника подтвердила, что покупателей стало значительно меньше.

Тюменцы не хотят возвращаться к дистанционной форме обучения Фото: Есен Абилькенов

– Среди некоторых родителей уже прошел слух, что учиться будут не все классы. Якобы, чтобы создать условия для соблюдения дистанции. Кто-то не знает точно, что нужно брать, кто-то просто боится идти в общественное место, где много людей. Все это влияет на продажи. То есть в этом году традиционного ажиотажа в связи с подготовкой к учебному году не наблюдается, – говорит собеседница.

Гузель, мама семилетней Вероники, которая идет в первый класс, рассказала, что собирает ребенка в школу так, как если бы не было никаких ограничений, связанных с пандемией. Она призналась, что очень рада сообщениям о начале работы школ с 1 сентября.

Некоторые родители боятся идти в места массового скопления людей Фото: Есен Абилькенов

– Я довольна, что мы пойдем в первый класс так, как это должно быть. Мы, к сожалению, в этом году уже лишились возможности провести выпускной в детском саду. Так хотя бы в школу надо пойти как подобает. Мы даже не думали ни о каком дистанционном обучении, я плохо себе представляю, как это должно выглядеть в первом классе, где очень важно взаимодействие с педагогом, освоение различных навыков. Даже с точки зрения режима дня, самостоятельности ценно, чтобы ребенок ходил в школу, – говорит тюменка.

Некоторые тюменцы заказывают школьные товары через интернет Фото: Есен Абилькенов

Что касается сборов, то основную часть всего необходимого мама первоклассницы заказала через интернет – это оказалось дешевле и удобнее. Осталось купить рюкзак, сменку, дневник и кое-какую мелочь из канцелярии.

У Надежды, мамы будущего 11-классника Дмитрия, другие заботы. Она также высказалась за то, чтобы учеба проходила в школе.

У родителей старшеклассников хлопот со сбором детей в школу не так много Фото: Есен Абилькенов

– У нас, во-первых, система образования плохо приспособлена для дистанционного обучения. Мы это уже видели весной, все было достаточно сумбурно. Поэтому хотелось бы, чтобы школы вернулись к обычному режиму работу. Тем более когда речь идет о выпускном классе. Мы видели, как этой весной и летом выпускники сдавали ЕГЭ. Не хочется, чтобы в следующем году возникли подобные проблемы. Что касается подготовки, то никаких особых эмоций это уже не вызывает, как в первом или четвертом классах например. Слава богу, осталось только год отучиться. А пандемия никак не повлияла: нам сейчас только одежду прикупить надо к школе. А с тетрадями, канцелярией и прочим он сам разберется, Восемнадцатый год пошел, взрослый парень. Нам в этом плане проще, чем родителям первоклашек, – улыбается мама.

Как отмечают представители торговых предприятий, возможно, спрос на школьные принадлежности вырастет ближе к концу августа, когда неотвратимость возвращения детей в школы 1 сентября станет очевидной для всех.