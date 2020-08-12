Коронавирус, экология в Ишиме, урожай: Александр Моор провел онлайн-конференцию

Губернатор Александр Моор отметил на вопросы журналистов

Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор в режиме онлайн провел пресс-конференцию, приуроченную к 76-й годовщине образования Тюменской области. Он ответил на вопросы журналистов о текущей ситуации в социально-экономическом развитии региона, в частности рассказал о работе по профилактике коронавируса, обратил внимание на положение дел в сфере агропромышленного комплекса и экологии.

Говоря о причинах высокой смертности в летний период, глава региона отметил, что в июле был отмечен рост этого показателя. По словам Александра Моора, медики анализируют ситуацию.

– Полагаем, что есть тесная корреляция с погодными условиями. В июле долго стояла сильнейшая жара. И представители старшего поколения, особенно люди, страдающие сердечными заболеваниями, испытывали серьезное напряжение. И среди умерших в этот период в основном как раз представители старшего возраста, – отметил губернатор.

Он добавил, что более точные выводы будут сделаны после того, как специалисты проанализируют все данные и установят причины смерти в каждом конкретном случае.

Что касается финансирования мероприятий по преодолению последствий коронавируса, то в регионе на эти цели в общей сложности затрачено 5,8 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда – соцвыплаты людям старше 65 лет. Из федерального бюджета было выделено 1,8 миллиарда рублей. Коечный фонд для лечения больных COVID-19 увеличен до 1 378 мест, создано 11 моногоспиталей, сообщил губернатор.

– Даже в пик заболеваемости 50 процентов коек у нас оставались свободными и готовыми к приему. Значительная часть коек подготовлена для тяжелых больных. В связи с некоторым снижением заболеваемости в последнее время планов по увеличению коечного фонда у нас нет. Более того, будем постепенно возвращать больничные места в оборот по оказанию плановой медицинской помощи, – отметил Александр Моор.

Анализируя ситуацию на рынке жилья, глава региона подчеркнул, что строительные организации в связи с ограничениями не работали только две недели в апреле. Поэтому серьезного негативного влияния пандемия на отрасль не оказала.

– У нас большие планы по вводу жилья – 1 миллион 750 тысяч квадратных метров в этом году. Это очень серьезный показатель. Пока мы отстаем, но в основном сдача объектов происходит обычно в третьем и четвертом кварталах. Безусловно, на спрос повлияло снижение доходов наших земляков. В то же время реализована большая программа по льготной ипотеке, – заметил Моор.

Глава региона общался с представителями СМИ в режиме онлайн. Фото со страницы "Тюменское время" в ВК

Также Александр Моор прокомментировал ситуацию с жалобами жителей Ишима на неприятный запах в городе. Он отметил, что в связи с этим под пристальным вниманием находятся три предприятия.

– Это Ишимский мясокомбинат, «Аминосиб», а также «Биотекс-групп» – это завод по утилизации отходов. С «Аминосибом» был вопрос по возникновению неприятного запаха. Мы этой проблемой занимались. Инвесторы установили дополнительные очистные сооружения. И сегодня это предприятие не является источником агрессивного запаха. На мясокомбинате также проводятся мероприятия по установке очистных сооружений. Выбросы минимизированы. Есть вопрос с заводом. Это старое предприятие, построенное еще в 1968 году. У нас были мысли его закрыть. Но это единственное предприятие, где можно утилизировать биологические отходы. Другого пути, кроме как инвестировать в это предприятие, чтобы обеспечить современную очистку и ликвидировать источник запаха, нет. Сейчас проводим финансовую оценку, чтобы принять решение об инвестициях. Мы проблему с неприятным запахом в Ишиме будем решать, – сказал Александр Моор.

Что касается работы мусоросортировочного завода в Тобольске, то он введен в эксплуатацию в 2019 году и по условиям соглашения должен быть передан в собственность региона. Из-за пандемии с оформлением документов возникли некоторые задержки. С учетом всех нюансов завод может заработать к концу 2020 – началу 2021 года.

Большой блок вопросов связан с развитием агропромышленного комплекса. Как отметил Александр Моор, местные предприятия преуспели в производстве, но теперь нужно сделать упор на переработку с учетом тенденций развития рынка продуктов питания.

В этом году в связи с жаркой погодой районы столкнулись с засухой. В результате валовой сбор зерна ожидается ниже уровня прошлого года. Урожайность по зерновым на данный момент составляет 21,7 центнера с гектара. Это немного ниже прошлогодних показателей – в 2019 году по итогам уборки урожайность составила 22,4 ц/га.

Что касается картофеля, то валовой сбор тоже ожидается ниже уровня прошлого года. Картофель уже убрали с площади 173 га при урожайности 289 ц/га. В целом этот показатель неплохой и даже на 45 центнеров выше среднего значения за пять последних лет, отметил глава региона.

– Таким образом, ситуация по сбору в целом по области будет чуть хуже, чем в 2019-м, но это не критично. Те районы, которые пострадали от погодных условий, мы не бросим. Окажем им поддержку, чтобы сохранить хозяйства, потенциал территорий и помочь подготовиться к посевной следующего года, – отметил губернатор Тюменской области.