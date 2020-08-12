Александр Моор: численность населения Тюменской области ежегодно растет

Фото со страницы "Тюменское время" в ВК

Численность населения Тюменской области достигла 1 540 000 человек и продолжает ежегодно расти. Это свидетельствует о хорошем социально-экономическом климате в регионе, заявил сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в режиме онлайн.

Также глава региона обратил внимание на различные экономические показатели и оценил текущее состояние областного бюджета. Он отметил что индекс промышленного производства региона на сегодня самый высокий в стране и составляет 128,6%. По объему инвестиций за три месяца этого года показатель составил 115% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Также Александр Моор сообщил, что количество вакансий в регионе соответствует числу безработных. Это говорит о том, что рынок труда восстанавливается. Сумма налоговых льгот на 2020 год составляет 2 миллиарда 840 миллионов рублей. В том числе 100 миллионов – компенсация процентов по кредитам МСП, 100 млн – кредиты МСП через программу «Сохрани свое дело».

В то же время глава региона заметил, что из-за колебаний цен на нефть бюджет региона не досчитается около 20% планировавшихся ранее доходов, это порядка 36 миллиардов рублей. Однако это не помешает правительству выполнить социальные обязательства, заверил губернатор. Окончательное решение о корректировке бюджета будет принято осенью. Также Александр Моор подчеркнул, что Тюменская область не рассчитывает на поддержку из федерального бюджета в части выпадающих доходов.