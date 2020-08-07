«Рынок труда после пандемии. Как не остаться без работы в изменившихся экономических условиях». Фото pixabay.com/ru

В Тюмени обсудили ситуацию на рынке труда региона в условиях пандемии. Круглый стол на тему «Рынок труда после пандемии. Как не остаться без работы в изменившихся экономических условиях» прошел на площадке «Комсомольской правды» – Тюмень» в формате онлайн.

В мероприятии приняли участие директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, HR-менеджер кадрового агентства Dream Work Дарья Шонохова, руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова.

Говоря о текущей ситуации по трудоустройству тюменцев, руководитель профильного департамента Надежда Мазуркевич отметила, что весной в регионе наблюдалось кратное увеличение числа обращений в органы занятности. Если в среднем за год эта цифра составляла 50-55 тысяч человек, то за три месяца действия режима повышенной готовности она превысила 70 тысяч. В отдельные дни марта – апреля количество заявлений на получение статуса безработного и на содействие в трудоустройстве достигало от 1000 до 1500 заявлений в день.

- В начале весны, когда вариантов трудоустройства не было в силу действующего режима самоизоляции, задачи службы занятости заключилась в том, чтобы максимально быстро дать человеку статус безработного, обеспечив ему выплату пособия. Сейчас, когда с большинства предприятий сняты ограничения на работу, основой ориентир службы занятости – трудоустройство, - пояснила Надежда Мазуркевич.

По словам спикера, за март-апрель работу через службу занятости получили порядка 1500 человек. С июня эта цифра увеличилась до 15, 5 тысяч человек. Все это позволяет говорить о том, что рынок труда стабилизируется. Об этом же свидетельствует и растущий объем вакансий, который служба занятости заявляет работодателям.

- На 1 июля всего десять регионов показали низкий коэффициент напряженности на рынке труда. Что подразумевает под собой этот показатель? Это число вакансий, которые приходятся на человека, обратившегося за помощь в поиске работы. В Тюменской области коэффициент чуть больше единицы. Это хороший результат, мы находимся в числе лидеров-регионов, кто восстанавливает рынок труда быстрее всех, - подчеркнула Надежда Мазуркевич.

Мнение спикера разделяет и руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова. По ее словам, весной произошло нехарактерное для обычных кризисов замирание рынка труда: активность снизили не только работодатели, но и соискатели. Сейчас рынок постепенно восстанавливается.

- В первом полугодии 2020 года количество вакансий сократилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С марта мы наблюдали отрицательную динамику: март к февралю – падение на 1%, апрель к марту – на 14%, май к апрелю – на 19%. В июне рынок начал восстанавливаться – количество вакансий выросло на 35% по сравнению с мартом, - отметила спикер.

Она добавила, что на докризисный уровень область пока не вышла: так, год назад вакансий было на 7% больше. В целом по России количество вакансий в июне выросло на 34% по сравнению с маем, но сократилось на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В целом все спикеры позитивно оценивают темпы восстановления рынка труда в регионе. Фото pixabay.com/ru

- Разные отрасли отреагировали на ситуацию по-разному: наиболее непростым период оказался для сферы развлечений, туристической и ресторанной отрасли, для непродуктового ритейла. В то же время продуктовый ритейл, многие производственные компании чувствовали себя достаточно неплохо и, после адаптации к новым условиям, возобновили подбор, - рассказала Анна.

В июне активизировались компании и других сфер. Согласно статистике, озвученной спикером, чаще всего в июне компании искали специалистов из профессиональных сфер «Продажи» (26% от общего числа вакансий в регионе), «Строительство, недвижимость» (21%), «Рабочий персонал» (15%), «Производство» (12%) и «Транспорт, логистика» (9%).

Изменения на рынке труда отмечают и представители кадрового агентства Dream Work. Так, по словам HR-менеджера Дарьи Шоноховой, в первый месяц карантина многие компании ввели мораторий на подбор персонала, в связи с этим, сфера подбора персонала просела, но ненадолго. Так же и кандидаты в первые пару месяцев карантина отказывались приходить на очное собеседование в компанию.

- Многие компании очень быстро приспособились к новым условиям и вновь возобновили подбор, адаптировав его к новым реалиям – например, перевели часть персонала на удаленную работу или изменили функционал той или иной должности. Некоторые компании до сих пор проводят первичное собеседование по скайпу, чтобы лишний раз не создавать риск распространения инфекции, - рассказала Дарья.

Спикер добавила, что многие предприниматели, смогли перевести свой бизнес в онлайн быстро и без больших финансовых потерь. Запуская этот процесс важно заручиться помощью грамотного hr-менеджера, штатного или работающего на аутсорсе, так как предстоит большая кадровая работа.

- Требуется провести большой объем мероприятий по обучению персонала, замене текущего, его сокращению или наоборот расширению. Все это требует грамотной hr-аналитики и стратегического планирования. Среди наших клиентов были заказчики, которые смогли быстро выстроить этот процесс, - подчеркнула Дарья Шонохова.

Достаточно быстрому восстановлению рынка труда в Тюменской области способствуют и мероприятия, направленные на поддержку занятости и создание рабочих мест, реализуемые правительством региона. На эти меры из бюджета по поручению губернатора Александра Моора выделено 280 млн рублей.

- По состоянию на начало августа органами службы занятости населения в рамках реализации мероприятия по созданию рабочих мест временного характера трудоустроено 1042 человека. Это такие профессии, как повар, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, бухгалтер, специалист по социальной работе, делопроизводитель, кладовщик и другие. Средний размер заработной платы составляет от 14030 рублей до 17000 рублей, - рассказала Надежда Мазуркевич.

Спикер добавила, что ситуация, вызванная пандемией, в очередной раз доказала опасность неформальной занятости. Так, из числа безработных граждан, состоящих на учете на 1 августа 2020, порядка 40% относятся к категории длительно не работавших (более года) или не работавших ранее вообще.

- Работа по выявлению и легализации неформальных трудовых отношений ведется в регионе с 2015 года. За пять лет легализована заработная плата у 124,5 тысяч человек, в основном, за счет выявленных случаев выплаты заработной платы «в конвертах», дополнительно поступило налогов и страховых взносов более 2 млрд рублей, - резюмировала Надежда Мазуреквич.

В целом все спикеры позитивно оценивают темпы восстановления рынка труда в регионе, отмечая, что ситуация с пандемией не приведет к полному исчезновению каких-то профессией, но послужит причиной их трансформации. По мнению Анны Осиповой, в ближайшее время, скорее всего снизится спрос на курьеров и других специалистов служб доставки, которые были очень востребованы в период самоизоляции.

- В связи с тем, что не все компании из пострадавших отраслей смогут пережить этот период, может упасть спрос на продавцов-консультантов в непродуктовом ритейле, на администраторов, фитнес-тренеров, официантов, специалистов туристической сферы. Возможно, мы увидим падение числа вакансий в банковской сфере – так многие вопросы за время изоляции люди привыкли решать онлайн, без похода в банк. Но вряд ли произойдет «умирание» профессий – скорее всего, низкий спрос продержится какое-то время, но ситуация начнет восстанавливаться, - пояснила спикер.

Ее мнение разделяет и представитель кадрового агентства. По словам Дарья Шоноховой, сейчас идет сезонный спад вакансий. Он наблюдается каждый год в этом периоде времени. В сентябре ситуация более-менее выровняется, даже не смотря на пандемию.

При поиске вакансий нужно использовать все источники и обязательно готовится к каждому собеседованию. Фото pixabay.com/ru

- Для кандидатов это означает то, что нужно быть готовым к долгому поиску работу. Иметь подушку безопасности и помнить, что всегда есть кадровые агентства, которые могут помочь с вопросом трудоустройства, - подчеркнула Дарья.

Спикер порекомендовала, прежде всего, грамотно составить резюме, если нет навыка – обратиться в кадровое агентство. При поиске вакансий использовать все источники, не ограничиваться одним hh.ru или зарплата ру, а также обязательно готовится к каждому собеседованию. Не помешает иметь позитивную коммуникацию с потенциальными работодателями, даже если вакансия потенциально не очень интересна: приходить вовремя на собеседование, если не получается приехать – предупреждать.

- Важна активная позиция при поиске работы. Разместить резюме и ждать откликов – недостаточно. Стоит помнить и про позитивный настрой - знать, что где-то есть работа вашей мечты, нужно только ее найти, - подытожила Дарья Шонохова.