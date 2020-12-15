В Тюмени стартовала экспертная встреча, посвященная онлайн-форуму о подростках «В ЭФИРЕ». Фото организаторов мероприятия.

«Комсомольская правда» – Тюмень» проводит круглый стол, посвященный онлайн-форуму о подростках «В ЭФИРЕ» для родителей и педагогов со всей страны. Само мероприятие состоится 6 февраля. Организаторы рассказывают, что именно приготовили для его участников, а приглашенные эксперты дают советы, как выстраивать отношения со своими детьми.

В дискуссии принимают участие следующие спикеры:

– Мария Денисенко, автор и организатор форума о подростках «В ЭФИРЕ», руководитель ТГДОО «Республика неугомонных»;

– Екатерина Громова, спикер форума, семейный психолог с опытом более 13 лет, руководитель психологического центра «Маяк»;

– Владислав Самойлов, инвестор проекта, основатель компании «РЕМГИДРОСТРОЙ», отец подростков;

– Евгений Кингисепп, партнер форума, генеральный директор компании «ЕВРОКОМПЛЕКТ», производитель коленных ортопедических стульев «БОГАТЫРЬ» для здоровой осанки, г. Санкт-Петербург;

– Ольга Закирова, партнер форума, педагог-психолог, руководитель лаборатории знаний «ASTRA», 3D-мама;

– Ирина Егорова, спикер форума, 4D-мама, «Миссис Тюмень – 2019», «Миссис Российская красавица – 2020», модель. Поделится личным опытом на тему «Принятие себя, своей внешности в непростом переходном возрасте и роли взрослых в самооценке подростка».

Участники встречи рассказывают, о чем пойдет речь на форуме, почему его обязательно стоит посетить родителям подростков и педагогам, как зарегистрироваться на мероприятие и куда направить свои вопросы. Кроме того, зрители получают прикладные советы от психолога Екатерины Громовой. Она учит родителей, как договориться с подростком, сохранив при этом свой авторитет.

Присоединиться к эфиру круглого стола «Форум «В ЭФИРЕ»: известные родители и педагоги раскроют секреты воспитания подростков» может любой желающий. Трансляция экспертной встречи проходит на официальном сайте «Комсомольской правды» – Тюмень» и в официальных сообществах издания, а также в одном из крупных городских пабликов «Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».