Жители дома на Республики в Тюмени жалуются на плохое состояние лестниц, ведущих в подъезды

Дом по адресу улица Республики 163. Житель дома пытается спуститься Фото: Ирина Пузырева

Жители дома на улице Республики, 163 в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» – Тюмень» поделились переживаниями по поводу плохой работы управляющей компании. Тюменцы рассказывают, что косметический ремонт сделали быстро, а вот о ремонте лестниц, ведущих в 3-й и 4-й подъезды, никто не подумал.

– Когда поднимаешься по лестнице, то можно зацепиться за металлические конструкции и упасть. Это происходит как с лицевой стороны, так и сбоку. Несколько десятков лет торчит 10 см арматуры из-под бетона. Пожилые люди неоднократно запинались. Были случаи, когда пенсионер разбил себе голову, – негодуют граждане из четвертого подъезда.

Третий подъезд с косым крыльцом Фото: Ирина Пузырева

В третьем подъезде крыльцо оказалось скошено.

– Ладно еще летом спускаться, а зимой, когда гололед? – интересуются жители.

Также жители недовольны тем, что не могут поменять почтовые ящики на более удобные и современные.

Старые почтовые ящики, установленные в 60-е года прошлого века Фото: Ирина Пузырева

В управляющей компании ООО «Жилсервисуют» ответили, что ремонт входных групп подъездов № 3 и № 4 будет сделан летом 2021 года, поскольку зимой невозможно проводить работу из-за отрицательных температур. Согласно графику, до 28 февраля 2021 года заменят почтовые ящики, а стальную арматуру уже демонтировали 23 ноября.