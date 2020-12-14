«Обошли с десяток гадалок»: в Тюмени семья двадцать лет ищет без вести пропавшего мужа и отца

Последний новый год вместе. На снимке сверху жена Ольга. Сергей с племянницей и дочерью. Мама Вера, Теща Татьяна. Фото предоставлено родственниками.

Сергей Власенко был добрым и отзывчивым человеком. Примерный семьянин всегда бежал домой после работы, с особым вниманием и нежностью относился к жене и маленькой дочери. В семье не было причин для ссор и разногласий: оба супруга много работали и проводили вместе все свободное время. С единственной и любимой Ольгой Сергей познакомился в гостях у сестры, а спустя 5 месяцев сыграли скромную свадьбу.

– Всё хорошо было. Через год они дочку родили, – рассказывает сестра Сергея, Светлана Власенко. – Проблемы с головой у него начались, когда его сильно избили. Он пришел домой после тяжелой смены. Уснул на общей кухне и, по всей видимости, помешал пьяным соседям что-то праздновать. Били отчаянно: несколько раз ударили по голове, потом куда попало. Весь был в крови. Слава богу, что успели отправить в больницу, там его поставили на ноги. Но после выписки и начались первые странности.

Глава семейства начал уходить в себя, всё время шептал под нос непонятные слова и стал подозревать, что его кто-то преследует. По ночам начал целовать детей (у жены Ольги был сын от первого брака) и прощаться с ними. Все его успокаивали и говорили:

– Сергей, ты чего? Всё хорошо. Не сходи с ума!

На снимке Сергей Власенко и двоюродный брат Владимир Казак. Фото предоставлено родственниками.

Ситуация достигла критической точки, когда в один из вечеров Сергей пырнул сам себя ножом. Соседи быстро вызвали скорую, и раненого удалось спасти.

В августе 2000 года семья дружно и весело отпраздновала день рождения супруги Ольги. Шутили, пели песни и обсуждали планы. На следующий день, 15 августа, как обычно, родственники рано встали и засобирались на работу. По словам родной сестры Светланы Власенко, она пошла проводить Ольгу на работу в детский сад, а Сергей собрался и вышел на улицу. Зачем? Непонятно.

– Он был на больничном. Почки болели, температурил. Моментально собрался и выскочил. Сказал, что будет ждать нас там. Мы с Ольгой вышли, смотрим, а Сергея нет нигде. Обежали ближайшие дома, кричали, спрашивали у прохожих. Никто не отозвался! – воспоминает Светлана.

Супруга поехала на работу, сестра отправилась домой, чтобы прибрать квартиру. По прошествии трех суток родственники подали заявление в УМВД. Обзвонили больницы и морги, но всё было безрезультатно. Двоюродный брат Сергея Владимир вспоминает, что наутро после гулянки они в последний раз встретились на лавочке.

– Он резко встал. Я спрашиваю: «Серега, ты куда?» – «Пойду туда, не знаю куда!». И ушел…

Родственники отчаянно искали. По знакомым спрашивали. Обзванивали больницы и морги. Обращались даже к потусторонним силам.

– Ходили по всем возможным местам, где мог бы появиться Сергей. Прошли с десяток гадалок. Кто-то говорил, что он упал в какой-то котлован на улице Ходильной, зацепился и лежит. Мы проверили, не нашли ничего. Другая сказала, что он утонул. Третья: «Он в рабстве», – подытожила сестра.

Вот уже двадцать лет о Сергее ничего не слышно, но семья продолжает надеяться на его возвращение. Мы тоже надеемся на новогоднее чудо! Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Власенко Сергея Александровича, 14 мая 1970 года рождения, просьба сообщить в редакцию.