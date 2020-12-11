Личное дело Владимира Уграка: «Где родился, там и пригодился»

Каким был первый секретарь Тюменского горкома КПСС 1975-1978 гг Владимир Уграк - история о человеке и политике

Среди глав Тюмени немало громких имен, тех, что на слуху у жителей. Однако есть и такие фамилии, которые вспоминают по-особому, с мягкой улыбкой и уважением в голосе. И вроде ничего сверхвыдающегося он не сделал – только был примером для всех, авторитетом, да и просто хорошим человеком. Именно таким описывают современники Владимира Дмитриевича Уграка – первого секретаря Тюменского горкома КПСС в 1975-1978 годы.

Где родился?

Владимир Дмитриевич родился 17 июля 1926 в селе Большое Сорокино, ныне Тюменской области. Семья Уграка – крестьянская, жили они бедно. В его личном деле сохранилась от руки написанная автобиография. Аккуратным подчерком, явно чернилами, Владимир Дмитриевич выводил строчку за строчкой историю своей семьи.

– Я, Уграк Владимир Дмитриевич, родился в 1926 году, августе месяце, в селе Сорокино, Сорокинского района, ныне Тюменской области. До 1931 года проживал в Сорокинском районе, затем, в связи с переводом отца, Уграка Дмитрия Терентьевича, на работу в Викуловский район – переехал в Викуловский район, где проживал до 1934 года. С 1934 года в Сорокинском районе, – писал он.

Маму звали Фёкла Семёновна, она умерла уже после войны, в 1949 году. Отец Дмитрий Терентьевич Уграк родился 1899 году, был тоже уроженцем Большого Сорокино. В мирное время Дмитрий Терентьевич работал не только на земле, в 1920-х годах он дослужился до кассира первого товарищества по совместной обработке земли. 15 мая 1943 года он прибыл на службу в ряды Советской армии, воевал в составе 377-й стрелковой дивизии 59-й армии Волховского фронта. Рядовой был убит 2 сентября 1943 года, похоронен в деревне Любино Поле Чудовского района Ленинградской область.

С супругой Калерией Яковлевной Уграк познакомился в Москве. У них родилось двое сыновей - Александр и Андрей. На фото Владимир Дмитриевич держит на руках маленького Сашу

Где учился?

Владимир Дмитриевич в 1943 году окончил девять классов Сорокинской средней школы, после чего ему посчастливилось стать курсантом пятой Московской артиллерийской специальной школы, которая во время Великой Отечественной войны была эвакуирована в Ишим, осенью 1941 года. Уграк учился в нынешнем корпусе Ишимского государственного педагогического института, именно там расположились учебные классы. А еще в окрестностях городка были лагерные сборы, тактические занятия, стрельбы, спортсоревнования.

После выпускника направили в Одесское артиллерийское училище имени М.В. Фрунзе, его в ту пору перебазировали тоже недалеко от дома – в поселок Сухой Лог Свердловской области. Но сначала был месяц учебки в Еланских лагерях, он мог закончится и фронтом, но новобранцев неожиданно все же забрали в училище. Условия тут были тяжелые, бойцов не только тренировали, но и держали в строгой дисциплине. В итоге демобилизовался Уграк спустя два года, в апреле 1946-го, по состоянию здоровья, пережив сильное воспаление легких с осложнениями. Так Владимир Дмитриевич в молодом возрасте получил третью группу инвалидности, дома в Большом Сорокино лечился еще полгода. А медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Уграк получил, как и все красноармейцы, в 1946 году.

Как работал с комсомольцами?

Долго быть без дела не пришлось. Как писал в своей автобиографии Уграк, с января месяца 1947 года по направлению райкома ВЛКСМ его отправили работать художественным руководителем районного Дома культуры. Через подгода он уже стал инспектором в отделе культуры просветительской работы и по совместительству был художественным руководителем РДК. В июле 1947 года бюро райкома ВЛКСМ забрало Уграка к себе в аппарат на должность второго секретаря.

Параллельно с этой должностью Владимир Дмитриевич совмещал работу заведующим отделом пропаганды и агитации. С февраля 1949 года Уграка назначили первым секретарем Сорокинского РК ВЛКСМ. Эту должность он занимал до августа 1950 года, а в апреле 1950 года вступил в ряды ВКП(б).

В 1950 году Уграк едет на два года учиться в Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в Москву. Так он получил свое первое высшее образование, ведь в то время, с 1948 года, окончание Центральной комсомольской школы приравнивалось к окончанию учительских институтов. Это дало ему возможность карьерного роста. Кстати, второе высшее образование Уграк решает получить только в 1968 году, уже будучи кумиром среди молодежи, матерым партийцем. Он окончил Уральский политехнический институт (вечернее отделение Тюменского индустриального института). Так Владимир Дмитриевич стал дипломированным инженером-механиком, а кроме того – он был одним из первых выпускников ТИУ.

В одном из архивных дел Уграка сохранилась характеристика на него:

– Показал себя как дисциплинированный товарищ, умеющий организовать молодежь и поставить работу художественной самодеятельности на должную высоту. Свой общеобразовательный и идейно-политический уровень повышал самостоятельное. Читает художественную литературу, следит за газетами. Авторитетом среди комсомольцев и несоюзной молодежи пользуется. Взысканий по линии ВЛКСМ не имеет.

С такой характеристикой в сентябре 1952-го Владимира Дмитриевича назначают секретарем Петрозаводского окружного комитета ВЛКСМ. В тот год Карело-Финскую ССР разделили на Петрозаводский и Сегежский административный округа, в каждом появились окружные комитеты комсомола, для них понадобились работники. Кадры набирали в том числе из других регионов. Так в Петрозаводский окружком прибыл работать молодой специалист Уграк. Здесь он трудился инструктором, а после заведующим отделом рабочей молодежи. После смерти Сталина административную реформу отменили, административные округа упразднили, а Владимира Дмитриевича перевели в ЦК комсомола Республики. Там он трудился вплоть до мая 1953 года, а потом вернулся домой.

На вокзале во время встречи генсека КПСС Леонида Брежнева

Как вернулся домой и пришел к власти?

В родной край заставила вернуться не только любовь к малой родине. Здесь ждала семья. Супруга Уграка Калерия Яковлевна (1927–2019 гг), как-то сделала снимок, его разместили на портале «Тюменская область в лицах». На карточке 1955 года Владимир Уграк держит на руках сына Сашу. А подпись гласит: «Будущий первый секретарь Тюменского горкома РКП(б)/ВКП(б)/КПСС Владимир Дмитриевич Уграк с сыном». Всего же у Владимира Дмитриевича двое сыновей – Александр и Андрей.

В аппарате Тюменского городского комитета КПСС Владимир Дмитриевич трудился около десяти лет. В марте 1954 года он занял должность инструктора горкома, в 1956 году его назначили заведующим партийной библиотекой, потом заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, а с 3 августа 1956 года стал заведующим организационным отделом. В 1957 году за успехи Уграк получил медаль «За освоение целинных земель». А в марте 1959-го его избрали в депутаты Тюменского городского Совета депутатов трудящихся.

С 1963 года в течение семи лет Уграк работал в народном контроле, причем начал деятельность с должности председателя Тюменского городского комитета партийно-государственного контроля. В новогоднем номере местной газеты «Ленинское знамя» за 1965 год сохранились свидетельства тому:

– Пленум Тюменского обкома КПСС 25 декабря 1964 года состоялся пленум Тюменского обкома КПСС. Первым секретарем обкома КПСС избран тов. Щербина Б. Е., вторым секретарем— тов. Протозанов А. К… …Пленум утвердил комитет партийно-государственного контроля обкома КПСС и областного Совета депутатов трудящихся. Председателем комитета утвержден тов. Сячинов В.К., заместителем— тов. Кульков К.Г., членами комитета— тт. Бураков И.И., Высодка В.П., Кодочигов Н. Е., Песков В.М., Платухин А.Н., Трифонов В.А., Уграк В. Д., Харитонова И.Е., Шатохин М.Т..

В декабре 1965 года Уграка назначили председателем городского комитета народного контроля.

На фоне Тадж-Махала с однопартийцами

Что о нем говорили современники?

В родном селе его встречали с почетом и уважением, ему подражали, прислушивались к его советам, боялись от него получить взбучку. Уграка и сегодня вспоминают в числе активистов, которые после войны активно принялись строить мирную счастливую жизнь.

– По окончании Великой Отечественной войны появилась необычная тяга людей к общению, которое осуществлялось в первую очередь через активный образ жизни и спорт. Так и в Сорокино молодые ребята, вернувшиеся с фронта, сразу же окунулись в работу клубов и спортивных обществ. Михаил Долгих, Федор Колмаков, Гильмар Клейн, Зубченко Павел, Андрей Гугель, Владимир Уграк были инициаторами и организаторами большинства молодежных вечеров и спортивных соревнований, – пишет администрация Сорокинского района. – А такие спортсмены, как Владимир Уграк – секретарь РК ВЛКСМ постоянно защищали честь района в спортивных соревнованиях областного уровня. И именно они передавали свое мастерство и опыт новому, молодому поколению спортсменов.

В 1968 году Уграка наградили почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1970 году Владимира Дмитриевича ждала медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», а в 1971-м – орден «Знак почета».

Личностный рост и желание развиваться снова способствовали подъему по карьерной лестнице. 28 января 1970 года Владимир Дмитриевич стал вторым секретарем Тюменского горкома КПСС. Спустя еще пять лет, 5 февраля 1975 года, Уграка назначили первым секретарем горкома – с характеристикой первого секретаря Тюменского обкома КПСС Геннадия Богомякова.

– На практической работе товарищ Уграк В.Д. зарекомендовал себя добросовестным, инициативным и принципиальным работником, хорошим организатором. Высокую требовательность в работе умело сочетает с внимательным и чутким отношением к людям. Пользуется уважением у коммунистов и трудящихся области, – писал ему характеристику первый секретарь Тюменского обкома КПСС Геннадий Богомяков.

В 1978 году Уграк был назначен председателем Тюменского областного комитета народного контроля

А в 1976 году Владимира Дмитриевича делегировали на XXV съезд КПСС. В том же году его наградили орденом Трудового Красного Знамени.

В должности первого секретаря горкома Уграк не забывал о главном – поддерживать своих подчиненных не только решениями, но и добрым словом. Тюменец Александр Шварцкопф вспоминает, как в 1970-е годы был директором Турбомеханического завода и было это порой непросто.

– В 1972 году стал директором завода, было очень тяжело. Но Владимир Дмитриевич Уграк, первый секретарь горкома КПСС, позвонит вечером, найдет меня, поговорит, и у меня настроение поднимается. И уже через год у нас на счете был миллион рублей теми деньгами свободный. Зарплата была 200 тысяч, а у нас миллион свободных денег – не было проблем вообще, – вспоминает Шварцкопф.

Как руководил тюменским нарконтролем?

25 декабря 1978 года Дмитрия Владимировича утвердили в председатели Тюменского областного комитета народного контроля. Нарком СССР выписал постановление об этом 15 января 1979 года.

В 1980 году Владимира Дмитриевича почетно наградили медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Так Владимир Дмитриевич проработал в тюменском народном контроле до 31 октября 1988 года. Под конец трудовой деятельности Владимир Дмитриевич получил особый почет от Богомякова, в личной характеристике о нем Геннадий Павлович написал:

– Зарекомендовал себя принципиальным работником, хорошим организатором. Обладая большим опытом работы, умело направляет деятельность аппарата областного комитета, органов народного контроля на местах на борьбу с бесхозяйственностью и расточительством, укрепление государственной и плановой дисциплины, порядка и организованности. Уделяет постоянное внимание усилению проводимых проверок, повышению качественного уровня планирования, улучшению координации работы с постоянным и комиссиями Советов народных депутатов, правоохранительными органами, общественными организациями. В работе с кадрами сочетает доверие с требовательностью, принимает меры к укреплению аппарата областного, окружных, городских и районных комитетов народного контроля опытными квалификационными работниками. Его отличает высокая ответственность за порученное дело, самокритичное отношение к результатам своей работы. По характеру общителен, всегда внимательно относится к мнению товарищей по работе, умеет учитывать его при принятии решений. Среди актива областной партийной организации пользуется заслуженным авторитетом и уважением.

На пенсию Владимир Дмитриевич Уграк уходил с почетом.

– За активную многолетнюю работу в органах народного контроля наградить т. Уграка Владимира Дмитриевича Почетной грамотой Комитета народного контроля РСФСР и выдать ему денежную премию в размере месячного должностного оклада, – гласит архивная запись.

После выхода на пенсию Уграк жил в Тюмени, умер там же 11 июля 2000 года.