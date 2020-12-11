Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить 12 и 13 декабря 2020 года

Зимняя Тюмень Фото: Виктория Стеблова

Каждое пятничное утро мы начинаем с традиционной афиши на выходные, на этот раз – декабрьские. Читайте в нашем материале, куда сходить 12 и 13 декабря 2020 года: здесь и спектакли, и мастер-классы, и выставки. Каждый человек найдет отдых, который будет ему по душе.

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

Мастер-класс «Эх, валенки!»

Стоимость: 250 рублей с человека.

Когда: 12 декабря в 13.00.

Где: исторический парк «Россия – моя история» (ул. Орджоникидзе, 47).

Запись: +7 (3452) 68-11-11.

На мастер-классе вы узнаете историю появления валенка, сколько килограммов шерсти понадобилось для изготовления самого большого валенка в России, а также сами сделаете сувенирный валенок-оберег методом мокрого валяния шерсти.

Мастер-класс Фото: Visit Tyumen

Спектакль «Соло для часов с боем»

Стоимость: от 200 до 700 рублей.

Где: драматический театр.

Когда: 12 декабря в 18.00.

В маленькой квартирке старого пенсионера Абеля, в которой он живет с внуком, по пятницам собираются его друзья, такие же старики, как и гостеприимный хозяин. Все его гости живут в доме престарелых, но дружно делают вид, что у каждого своя наполненная событиями и близкими людьми жизнь. У них масса планов на будущее, это люди увлеченные, не утратившие интереса ко всему, что их окружает, своим оптимизмом эти старики дадут фору любому!

Но внук старика влюблен, и молодые мечтают жить в квартире деда, отправив его в дом престарелых…

Фото: БТДТ

Двухдневный тур в Тобольск

Стоимость: 6 600 рублей с человека.

Когда: 12 – 13 декабря.

Подробности: 8 (3452) 27-31-17, 27-31-73.

На двухдневной экскурсии вы увидите:

- Музей Григория Распутина;

- Абалакский монастырь;

- туркомплекс «Белая сова»;

- Дворец наместника, Музей семьи императора Николая II;

- Тобольский кремль;

- многое другое.

Экскурсия в Тобольск Фото: Visit Tyumen

Музейный урок «Ёлки-party»

Когда: 12 декабря в 12.00

Где: исторический парк «Россия – моя история».

Стоимость: 100 рублей (обязательна предварительная запись).

Запись: 8 (3452) 68-11-11.

Ежегодно в декабря все взрослые и дети попадают в атмосферу предновогодней суеты: выбирают подарки, украшают дома и, конечно же, наряжают ёлочку-красавицу. Исторический парк предлагает всем гостям отправиться в сказочное виртуальное путешествие и «нарядить» ёлки разных временных эпох, а также пополнить свои знания об истории новогодних символов.

Гости предновогоднего урока узнают о том, как и когда появилась традиция украшать новогоднее дерево, как проходили первые новогодние балы, какие подарки дарили родным и близким, поиграют в старинные игры. Приятным сюрпризом для каждого окажется новогодняя поделка – светящийся в темноте ёлочный фонарик.

Фото: Афиша Тюмень

Спектакль «Испанская балада»

Стоимость: от 300 до 1200 рублей.

Где: драматический театр.

Когда: 12 декабря в 18.00.

Спектакль рассказывает трагическую историю страстной и запретной любви короля Кастилии Альфонсо и юной еврейки Ракель, которая переворачивает ход исторических событий средневековой Испании. За воротами королевского дворца плетутся политические заговоры и интриги. Любовь женатого короля – грех, а страданиями обманутой королевы и заботой о благополучии королевства можно оправдать любые жертвы.

Фото: БТДТ

Выставка «Кабы не было зимы»

Когда: 12 – 13 декабря.

Где: музей «Городская Дума» (Тюмень, ул. Ленина, 2)

Стоимость: 30 рублей (25 рублей при покупке онлайн на сайте ТМПО).

На выставке царит атмосфера ушедших лет: картонажные игрушки, ватные, игрушки на прищепках, а также всем знакомые из детства шишки, колокольчики и домики, которые были так популярны в 1970 – 1980-е гг.

Фото: Афиша Тюмень

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ

Автобусная обзорная экскурсия

Стоимость: 600 рублей – взрослые, 500 рублей – дети, студенты, пенсионеры.

Когда: 13 декабря в 14.00.

Где: место отправления – ул. Перекопская, 5.

Запись: 8 (3452) 735-666, 8 (982) 924-44-72.

На экскурсии вы узнаете, какой Тюмень была раньше, как складывалась судьба нашего города, какое значение в истории Тюмени сыграл Ермак, кто такой Георг Стеллер и какое отношение он имеет к Тюмени, чем гордился город в конце XIX века, и многие другие необычные подробности и секреты о нашем городе.

Экскурсия в Тобольск Фото: Visit Tyumen

Квинтет Stage Band

Стоимость: 500 рублей.

Когда: 13 декабря в 19.00.

Где: FABRIC BAR (ул. Молодежная 74/4, 2-й этаж).

Запись: +7-922-042-00-26.

Инструментальная программа от музыкального коллектива Stage Band. Для всех ценителей и любителей живой музыки прозвучат композиции из репертуара Майлза Дэвиса, Чарли Паркера, Телониуса Монка и других легендарных исполнителей.

Концерт Фото: Visit Tyumen

Тур на казачье подворье

Стоимость: 2650 рублей с человека (взрослый билет), 2500 рублей с человека (дети до 18 лет).

Когда: 13 декабря.

Где: отправление от ТЦ «Калинка», ул. Республики, 65.

Запись: 8 (3452)45-56-00.

Казаки и казачки встретят своих гостей с караваем, покажут свои владения и домашнее хозяйство (кабанов, коз, лошадей, гончих и борзых). После экскурсии по хозяйству вас ждут танцы и песни. А после вам предоставится уникальная возможность подержать в руках настоящую казацкую шашку и поучиться фланкировке у профессионалов своего дела.

В конце тура вас ждет пир на весь мир с настоящим казачьими угощениями.

Казачье подворье Фото: Visit Tyumen

Мастер-класс по изготовлению имбирных пряников и открытки

Стоимость: 750 рублей.

Когда: 13 декабря в 14.00.

Где: тайм-кафе «Пятый угол».

Запись: +7 (3452) 46-84-09.

На мастер-классе вы сможете зарядиться новогодним настроением, почувствовать себя настоящим творцом и сделать своими руками прекрасные сувениры для своих близких. Уютная атмосфера, ароматные чай, кофе и вкусняшки будут ждать вас на мастер-классе.

Мастер-класс Фото: Visit Tyumen

Тур выходного дня «В гости к народам Севера»

Стоимость: 1500 рублей с человека, вместе с ужином – 2 700 рублей с человека.

Когда: 13 декабря.

Запись: 8 (3452) 45-56-00.

Вас ждут хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лабаз, вёсельные обласа, оленьи нарты, дым костра, традиционный обряд очищения с цветными лентами и многое другое. Вы собственноручно испечете хлеб в печи, сделаете берестяную ложку, которой будете кушать северные ягоды, угоститесь ароматным травяным чаем.

Народы севера Фото: Visit Tyumen

Выставка «Зеркала и Зазеркалье»

Когда: 12 – 13 декабря.

Где: Музей «Усадьба Колокольниковых» (ул. Республики, 20).

Стоимость: 70 рублей (при покупке онлайн на сайте ТМПО – 65 рублей).

Выставка «Зеркала и Зазеркалье», посвященная произведениям Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Проект приурочен к 155-летию первой публикации книги «Алиса в стране чудес». С тех пор сказка была переведена на 125 языков и выдержала множество переизданий.

Вы сможете представить себя в волшебной стране благодаря коллекции зеркал из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения и инсталляций, описывающих ключевые события произведений.

Фото: Афиша Тюмень

Спектакль «Ханума»

Стоимость: от 300 до 1500 рублей.

Где: драматический театр.

Когда: 13 декабря в 18.00.

«Ханума» – это классическая комедия-водевиль, яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение! Как в любом водевиле, зритель станет свидетелем веселой запутанной интриги. Две свахи, Ханума и Кабато, закручивают историю с женитьбой когда-то богатого, но разорившегося князя Вано Пантиашвили. А если к этому прибавить молодого влюбленного учителя, честолюбивого купца с мечтою о княжеском гербе, его красавицу дочку и хитроумного приказчика?! Такой запутанный клубок под силу распутать только лучшей свахе Авлабара!

Фото: БТДТ

Мастер класс «Подсвечник своими руками»

Когда: 13 декабря в 14.00.

Где: тайм-кафе «Пятый угол».

Стоимость: 800 рублей.

На мастер-классе вы научитесь делась этот необычный предмет интерьера своими руками. Подсвечник сможет стать прекрасным подарком, украшением для дома или частичкой новогоднего интерьера.